La selección de Ecuador, que dirige Miguel Bravo, busca sumar su segundo triunfo ante Colombia, en el Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela. El duelo se jugará, hoy, a las 18h30, en el Polideportivo Misael Delgado.

La ‘Mini Tri’ en su debut superó por 1-2 a su similar de Bolivia con goles de Keny Arroyo y Allen Obando. En el choque ante ‘La Verde’, Ecuador mostró carácter al remontar un marcador adverso y sumar su primeros tres puntos. Su rival de turno, en cambio viene de igualar 1-1 ante Argentina, e intenta sumar su primera victoria en el torneo.

Para este compromiso, el entrenador Bravo no podrá contar con el defensa Davis Bautista, quien sufrió una lesión en la rodilla, y Dary García será su reemplazo. Ecuador antes de asistir al Sudamericano sufrió las bajas de Diogo Bagüí, que sufrió una ruptura parcial del tendón rotuliano en su pierna derecha, y de Jair Collahuazo, que no recibió el permiso de su club New York Red Bull.

La ‘Mini Tri’ tuvo descanso en la segunda fecha del Grupo B, y busca lograr un nuevo triunfo que les permita mantener las opciones de clasificar al hexagonal final del Sudamericano Sub-20.

Así alinearía Ecuador sub-20

Ecuador para enfrentar a Colombia pondrá a Cristhian Loor en el arco; Dary García, Maykel Caicedo, Deinner Ordóñez, y Elkin Ruiz, en la defensa. Juan Rodríguez y Ronny Borja serán los volante de marca, mientras que Keny Arroyo, Kendry Páez y Bruno Caicedo, en ofensiva. Allen Obando será el único delantero.

Por su parte, Colombia, dirigida por el entrenador César Torres, mostró ser sólido, y dejó buenas sensaciones ante la ‘Albiceleste’. Los ‘cafeteros’ realizaron un desempeño prometedor ante Argentina, al destacar por su velocidad en las bandas, solidez en el juego aéreo y seguridad en el arco. Los extremos Óscar Perea y Andy Batioja fueron piezas claves en los duelos individuales.

La tercera jornada del Grupo B, se abre a las 16h00, con el choque entre Argentina y Bolivia en el Polideportivo Misael Delgado. En cambio, Ecuador cerrará la jornada a las 18h30, ante Colombia, rival al que se ha enfrentado en 15 ocasiones en esta categoría. En estos sólo ha conseguido cuatro triunfos, el mismo número de empates y siete derrotas.