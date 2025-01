Compártelo con tus amigos:

Ecuador debutó con triunfo en el Sudamericano Sub-20, pero la polémica no tardó en llegar tras el gol del triunfo. En la jugada, previa a la anotación del delantero de Barcelona, Allen Obando, hubo una mano del volante Keny Arroyo.

Ese polémico gol selló la victoria ecuatoriana ante la Selección Boliviana Sub-20 en su debut en el Sudamericano de Venezuela. El marcador 1-2 favoreció a Ecuador, pero la situación generó críticas en la prensa boliviana.

Bolivia inició ganando el encuentro con un cabezazo del delantero Jairo Rojas a los 25 minutos de juego. Sin embargo, la historia cambió rápidamente en la segunda mitad, cuando la selección ecuatoriana aprovechó un mal arranque boliviano.

A los seis minutos del complemento, Keny Arroyo empató para Ecuador en el Sudamericano Sub-20. Lo hizo con un potente disparo que sorprendió al arquero boliviano Fabián Pereyra. Pero la controversia llegó poco después, del minuto 53 luego que Allen Obando anotara el gol del triunfo ante los bolivianos.

La prensa de Bolivia criticó el hecho que pese a la intervención del VAR, el árbitro no sancionó la jugada, lo que también generó una polémica entre los jugadores y la afición boliviana.

Luego de dicho gol, Bolivia no pudo recuperar su ritmo y, tras el impacto del gol validado, nunca pudo encontrar el camino hacia el empate. Pese a algunos intentos finales, la selección de César Farías no logró romper la férrea defensa de Ecuador en el Sudamericano Sub-20.

Ecuador con pie derecho en el Sudamericano Sub-20

Keny “Cheché” Arroyo, juvenil de Independiente del Valle, se convirtió en la figura del equipo ecuatoriano ya que empató el partido. Además le sirvió en bandeja a Allen Obando para que marque el gol del triunfo.

Ahora, Bolivia buscará recuperarse en su próximo encuentro contra Brasil, que se jugará este domingo 26 de enero del 2025. No obstante, Ecuador se enfrentará a Colombia el próximo martes 28 de enero como parte dela segunda fecha del Sudamereicano Sub-20. Al momento, Argentina y Ecuador lideran el grupo B con seis puntos cada uno.