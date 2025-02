Compártelo con tus amigos:

Doménica Franco vive un sueño, y todo esto es gracias a la pasión que siente por Barcelona. la niña, de 10 años, protagonizó uno de los momentos más emotivos del duelo entre Manta y Barcelona en el estadio Jocay.

Con lágrimas de emoción y llena de felicidad, Doménica Franco gritó el gol de Octavio Rivero con el que los “amarillos” vencieron 3-2 a los “atuneros”. La pequeña se hizo viral en las redes sociales, y la directiva del club “torero” la encontró para invitarla al partido ante Mushuc Runa y El Nacional por Copa Libertadores.

Los dos compromisos se jugaron en el estadio Monumental . Y es que Doménica volvió al escenario deportivo luego de cinco años, pero esta vez como invitada especial. Observó el partido en una suite presidencial, conoció al presidente del club, Antonio Álvarez, y recibió una camiseta con su nombre y el número 100. Tuvo el privilegio de ir a la cancha, conocer a los jugadores y salir de la mano, previo al partido, junto al delantero Rivero.

“Sentí mucha emoción cuando conocí al presidente; me tomé una foto con él y salimos a la cancha. No me imaginé vivir este sueño”, dijo la pequeña. El partido de ayer lo vivió con alegría y nervios, pues era la primera vez que iba a un partido de Copa. Junto a su padre y familiares, han ido al Monumental por cotejos del campeonato. Este recuerdo lo llevará en su corazón, y tiene previsto contarles a sus compañeros de la escuela.

Doménica mencionó que ella ha sido barcelonista desde que “estaba en el vientre” de su mamá. José Luis Franco, su padre, dijo que toda su familia es hincha del equipo amarillo. Y es que hace varios años fue parte de la barra Sur Oscura de Manabí, y allí conoció a la mamá de su hija. Ambos mantuvieron una relación y fruto de ello nación Doménica.

Señaló que ya ha llevado a su hija a varios partidos, pero siempre “le mete sentimiento” al compromiso, pues lo “vive con mucha euforia”. Dijo que Doménica tiene altas expectativas del equipo para este año, ya que desea que sean campeones. Su jugador favorito es el delantero Felipe Caicedo, a quien espera verlo pronto en las canchas.