Delfín SC se juega la última oportunidad para escapar del cuadrangular por la permanencia

Sí Delfín no quiere depender de nadie tiene que derrotar hoy a las 16h00 a Independiente del Valle en el estadio Banco Guayaquil. Esa es la única opción que tiene para escapar del temido cuadrangular por la permanencia.

El partido no es fácil pues los del Valle quieren ganar para mantener la ventaja ante sus rivales para el hexagonal donde se disputará el título. El entrenador de los mantenses, Patricio Urrutia, dijo que se toma este partido como una final. El estratega ecuatoriano reconoció la urgencia de sumar puntos para escapar del cuadrangular.

“La aspiración es salir de las posiciones en las que el equipo estuvo y en las que hoy nos hemos mantenido, pese a que no hemos podido ganar en los últimos partidos. Queda un partido que es una final para nosotros”, afirmó Patricio Urrutia, subrayando la importancia del choque contra el líder del torneo. Los cetáceos tienen 11 partidos que no ganan en la Liga Pro y hoy están obligados a ganar en Quito a los “rayados”.

Delfín debe ganar y si pierde esperar que Técnico Universitario que juega ante Liga de Quito pierda y Vinotinto también pierda ante Libertad en Loja.

Podrían jugar con suplentes ante Delfín SC

Los rayados clasificaron a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras imponerse en la tanda de penales ante Once Caldas, algo que dejó muy cansado al plantel, y el entrenador dejó abierta la posibilidad de rotaciones en la próxima fecha de la Liga Pro.

“Van a depender de la carga física de los jugadores. Con eso vamos a tener que jugar 11 partidos de Liga, Copa Ecuador y la Sudamericana”, dijo Javier Rabanal al programa De Una. El entrenador español reconoció que tienen un duelo importante para sostener la ventaja de ante Barcelona.

“Tenemos una buena plantilla, me gustaría que los jugadores de formativa nos den una mano, porque así descargamos la carga de los profesionales”, destacó.