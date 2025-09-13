Delfín SC está obligado a vencer a Universidad Católica

La tarde de este sábado 13 de septiembre, Delfín SC visita a Universidad Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa, en un partido clave para escapar de la zona baja de la Liga Pro. Con 29 puntos, los manabitas llegan obligados a sumar, tras nueve jornadas sin victoria, una racha que amenaza con llevarlos a jugar el cuadrangular por la permanencia.

Pese al bache, el equipo suma un colchón gracias al arranque con Patricio Urrutia: 18 puntos en nueve fechas iniciales. Esto mantiene vivas las opciones de salvación, aunque el panorama apremia. En la tabla, Delfín SC está en la zona roja con cuatro puntos sobre Manta FC y Técnico Universitario; cinco ante Vinotinto FC, y seis frente a Mushuc Runa. Este margen es vital, pero los próximos duelos –dos de visita y uno local– serán decisivos para evitar el grupo de los últimos cuatro, que peleará el descenso directo.

La exigencia crece: visitantes en Quito ante una Universidad Católica sólida en media tabla.

Regresa el goleador de Delfín SC

Sin embargo, regresa el goleador de Delfín SC, Erick Mendoza, quien ya se recuperó de la lesión que lo aquejaba. Mendoza regresó a los entrenamientos en la paralización del torneo por las Eliminatorias Sudamericanas. El olfato goleador de Mendoza, será clave para anotar y volver con tres puntos, rompiendo el cero ofensivo reciente.

Además, Delfín SC no presenta novedades médicas, por lo que el entrenador. Patricio Urrutia cuenta con toda la plantilla. Durante los entrenamientos ha trabajado en definición y fortaleciendo la defensa.

Los hinchas manabitas sueñan con el triunfo. El pitazo es a las 16h30. ¿Logrará el ‘Cetáceo’ nadar a contracorriente?.