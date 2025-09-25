¡Debut histórico! Los hijos de Emile Heskey brillan juntos en el Manchester City

Los hermanos Reigan Heskey y Jaden Heskey, hijos del exinternacional inglés Emile Heskey, debutaron en el primer equipo del Manchester City, durante la tercera ronda de la Carabao Cup.

Pep Guardiola los hizo ingresar en la segunda mitad de la victoria 2-0 sobre el Huddersfield Town de League One, con goles de Phil Foden y Savinho, para dar minutos a jugadores de la academia.

Victoria y alineación con canteranos

El Manchester City se impuso por 2-0 en el encuentro de la Carabao Cup, avanzando a la cuarta ronda. Phil Foden abrió el marcador en el minuto 38 con un tiro desde fuera del área, asistido por Oscar Bobb, y Savinho amplió la ventaja en el minuto 72 tras un contragolpe liderado por Foden. El equipo de Guardiola controló el partido, con seis jugadores de la academia en el once inicial: James Trafford, Nico O’Reilly, Rico Lewis, Oscar Bobb, Divine Mukasa y Phil Foden.

Divine Mukasa, de 18 años, también debutó como titular en el mediocampo. El City, con nueve cambios respecto a sus últimos partidos de Premier League, mantuvo la posesión y generó oportunidades, aunque el Huddersfield rozó el descuento cuando Jay Smith-Sway impactó el poste en el minuto 90.

Debuts de los hermanos Heskey

Jaden Heskey, de 19 años y capitán habitual del equipo Sub-21 del City, entró en el minuto 76 sustituyendo a Nico O’Reilly. Su hermano menor, Reigan Heskey, de 17 años, debutó en el minuto 83 por Savinho. Ambos recibieron aplausos de la afición visitante, que entonó cánticos recordando a los hermanos Touré, los últimos en jugar juntos para el City desde 2010-2013.

En sus minutos en pista, Jaden se posicionó como mediocampista box-to-box, aportando trabajo defensivo, mientras Reigan, extremo izquierdo, generó una ocasión clara con un tiro desde fuera del área que salvó el portero Lee Nicholls. Los hermanos, formados en la academia del City, se convierten en los primeros en debutar simultáneamente para el club desde los Touré.

Perfil de los jugadores

Reigan Heskey actúa como extremo habilidoso y letal por la izquierda, recortando hacia adentro con su pierna derecha dominante. Debutó en la Sub-18 del City en la temporada 2024/25, destacando en la Under-18 Premier League North con goles clave, como un penal en la UEFA Youth League contra el Young Boys en noviembre de 2023. Descrito en la web oficial del City como un “extremo tricky y clinical”, su velocidad y olfato goleador lo han impulsado rápidamente.

Jaden Heskey, mediocampista maduro y trabajador, lidera el equipo Sub-21 en la Premier League 2. Ambos hermanos comparten rasgos atléticos heredados de su padre Emile Heskey al Mail. “Aunque jueguen en posiciones diferentes, son ambos similares a mí, muy atléticos. El más joven (Reigan) es muy rápido. El mayor (Jaden) es un poco una bestia como era yo”.

Legado de Emile Heskey

Emile Heskey, padre de los debutantes, acumuló 62 encuentros con Inglaterra, anotando 7 goles en dos Mundiales. Su carrera de 20 años incluyó etapas en Leicester City, Liverpool (2000-2004, donde ganó Copa de la UEFA 2001, Supercopa de Europa 2001, FA Cup 2001, dos Copas de la Liga y Charity Shield 2001) y Aston Villa. Tras retirarse en 2012 con el Bolton Wanderers, Heskey ha seguido la progresión de sus hijos en el City, club rival histórico del Liverpool.

El exdelantero, conocido por su físico imponente, expresó orgullo por los logros de Reigan y Jaden, quienes ingresaron al sistema de la academia del City en edades tempranas.

Reacciones de Guardiola y contexto

Post-partido, Pep Guardiola elogió los debuts: “Creo que su padre y su madre estarán orgullosos de sus hijos. Esto es genial”. El entrenador destacó el rol de la academia: “Hoy, seis jugadores de la academia formaron parte del once inicial. Dos más entraron, los hermanos Heskey”. Guardiola también valoró la solidez defensiva del equipo, con John Stones como capitán y Nathan Aké en la zaga.

La Carabao Cup, organizada por la EFL, permite rotaciones en sus rondas tempranas. El City, vigente campeón de la Premier League, usa estos partidos para probar talentos juveniles. El sorteo de la cuarta ronda se celebrará el 25 de septiembre de 2025, con posibles cruces contra equipos como Newcastle o Tottenham.

Impacto en la academia del City

El debut de los Heskey resalta el éxito de la academia del Manchester City, que ha producido estrellas como Phil Foden (autor de un gol y asistencia). En la temporada 2025/26, el club ha integrado a ocho jugadores homegrown en este partido, alineado con su filosofía de desarrollo juvenil. Los hermanos buscan emular trayectorias como la de Kolo y Yaya Touré, quienes ganaron la Premier League juntos.

El City avanza en la competición, priorizando la Champions League y la Premier, pero estos minutos sirven como plataforma para los jóvenes talentos.