Cristiano Ronaldo y la carrera hacia los 1000 goles: ¿cómo se compara con otros históricos?

Cristiano Ronaldo sigue escribiendo capítulos inéditos en la historia del fútbol. El delantero portugués, que debutó profesionalmente en 2002 con el Sporting de Lisboa, acumula 942 goles oficiales y mantiene intacto su apetito por seguir marcando. Con dos tantos recientes en el inicio de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 portugués elevó su cuenta con la selección portuguesa a 140 dianas, consolidando su récord absoluto como el máximo goleador histórico a nivel de selecciones. A sus 40 años,sigue escribiendo capítulos inéditos en la historia del fútbol. El delantero portugués, que debutó profesionalmente en 2002 con el Sporting de Lisboa, acumulay mantiene intacto su apetito por seguir marcando. Con dos tantos recientes en el inicio de las, elelevó su cuenta con la selección portuguesa a 140 dianas, consolidando su récord absoluto como el máximo goleador histórico a nivel de selecciones.

El nuevo objetivo en su horizonte es alcanzar una cifra que parecía imposible en el fútbol moderno: los 1000 goles oficiales.

El camino hacia los 1000 goles

El astro portugués necesita 58 goles más para llegar al millar. Con un promedio cercano a 30 goles por temporada, y con contrato vigente en el Al-Nassr de Arabia Saudita hasta 2027, el reto es exigente pero factible. Si mantiene su regularidad, podría lograrlo incluso antes de su retiro, sellando un registro que lo pondría por encima de todos los goleadores de la historia.

Cristiano ya es el máximo anotador en la historia del fútbol oficial, superando a Josef Bican, Pelé, Romário y Lionel Messi. Sin embargo, alcanzar los 1000 goles sería un récord que difícilmente alguien podría igualar en las próximas décadas.

Goles por clubes y selección

Sporting de Lisboa: 5

Manchester United: 145

Real Madrid: 450

Juventus: 101

Al-Nassr: 101

Selección de Portugal: 140

Su etapa más prolífica fue con el Real Madrid, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club con 450 tantos en apenas 438 partidos, casi un gol por encuentro. En la selección, su liderazgo lo ha llevado a marcar en todas las fases: amistosos, clasificatorias, Eurocopas y Mundiales.

Cómo marca Cristiano

Cristiano Ronaldo ha demostrado ser un goleador versátil:

Pierna derecha: 598

Pierna izquierda: 185

Cabeza: 157

Otros (muslo, codo): 2

Además, su capacidad de definición se distribuye en distintas zonas del campo:

Área chica: 187

Área grande: 615

Fuera del área: 140

Esto refleja su instinto depredador en el área, pero también su capacidad para sorprender desde larga distancia.

Hat-tricks y rivales favoritos

En su carrera, Cristiano ha firmado 66 hat-tricks, una marca que lo sitúa entre los jugadores más demoledores de la historia.

Durante su paso por España, sus víctimas favoritas fueron los equipos de LaLiga, especialmente:

Sevilla: 27 goles

Atlético de Madrid: 25

Getafe: 23

Barcelona: 20

Celta de Vigo: 20

Athletic de Bilbao: 17

Cada clásico contra el Barcelona o derbi frente al Atlético se convirtió en una exhibición de su instinto competitivo, consolidando una rivalidad histórica con Lionel Messi.

Cristiano vs. Messi: la eterna comparación

La lucha con Lionel Messi ha definido la narrativa del fútbol en los últimos 20 años. Aunque ambos ya superaron los 800 goles oficiales, Ronaldo mantiene la delantera:

Cristiano Ronaldo: 942 goles oficiales.

942 goles oficiales. Lionel Messi: 840 goles oficiales (hasta 2025, aún en activo con Inter Miami y la Selección Argentina).

Ronaldo domina en número total de goles, en goles de selecciones y en la Champions League. Messi, en cambio, destaca en asistencias, regates, títulos colectivos y en el Balón de Oro. Ambos comparten una longevidad extraordinaria, pero el portugués es el único con opciones reales de llegar a los 1000.

¿Un récord imbatible?

Si logra el objetivo, Cristiano Ronaldo se convertirá en el primer futbolista en la historia en alcanzar los 1000 goles oficiales, un hito que marcará un antes y un después en el deporte. Su figura, ya eterna, pasará de ser una leyenda contemporánea a convertirse en un mito universal.