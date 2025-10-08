Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista con un patrimonio superior a $1.000 millones

Cristiano Ronaldo, delantero del Al-Nassr, se convirtió en el primer futbolista en alcanzar un patrimonio neto de más de 1.000 millones de dólares, según el Bloomberg Billionaires Index.

Esto se da gracias a la renovación de su contrato hasta 2027 con el club de Arabia Saudita valuado en más de 400 millones de dólares y sus múltiples ingresos por patrocinios e inversiones.

Contrato histórico y patrimonio millonario

El 26 de junio de 2025, Cristiano Ronaldo firmó una ampliación de contrato con el club saudí Al-Nassr que lo mantendrá en el equipo hasta 2027. Según Bloomberg, este contrato está valorado en más de 400 millones de dólares (aproximadamente 342 millones de euros) y le otorgó al jugador no solo ingresos millonarios libres de impuestos, sino también una participación accionaria del 15% en el club, así como acceso a beneficios exclusivos como el uso de un jet privado.

Este acuerdo elevó el patrimonio neto de Ronaldo hasta un estimado de 1.400 millones de dólares (1.199 millones de euros), convirtiéndolo en el primer futbolista reconocido por Bloomberg como milmillonario. De esta manera, Ronaldo supera registros históricos e ingresa al exclusivo grupo de atletas multimillonarios, donde su riqueza destaca por provenir principalmente de sus salarios y contratos, más que de inversiones externas como ocurre con otros deportistas reconocidos.

Ingresos, patrocinios y negocios

El patrimonio de Ronaldo incluye ganancias acumuladas desde 2002, con más de 550 millones de dólares en salarios a lo largo de su carrera en clubes como Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus, además de su etapa actual en Al-Nassr. A ello se suman los contratos de patrocinio con marcas reconocidas mundialmente como Nike, Armani, Tag Heuer, Herbalife, Louis Vuitton y Binance, entre otras.

Además, el astro portugués ha desarrollado su propia marca CR7, que abarca desde moda y fragancias hasta hoteles y gimnasios. Su presencia en redes sociales también aporta significativamente a sus ingresos, con más de 665 millones de seguidores, reforzando su estatus como una marca global. Sin embargo, Bloomberg destaca que los negocios empresariales son complementarios y no el principal motor de su fortuna.

Reconocimientos y futuro deportivo

Ronaldo fue galardonado en su país natal con el premio “Globo Prestigio” en la ceremonia Portugal Football Globes, un reconocimiento a sus más de 20 años de trayectoria como futbolista profesional. En su discurso, el jugador mostró satisfacción y enfatizó que este galardón representa la continuidad de su carrera y no un final.

Con 40 años, Cristiano Ronaldo confirmó que aún tiene energía para seguir compitiendo, aunque admitió que sus años en el fútbol profesional son limitados. Actualmente, se prepara para jugar con la selección portuguesa en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, torneo en el que busca lograr un hito histórico al participar en su sexta Copa del Mundo.

Impacto y contexto global

El contrato millonario de Ronaldo con Al-Nassr refleja el creciente interés y la inversión en el fútbol de Arabia Saudita, atrayendo figuras mundiales y elevando el prestigio del torneo local. Además, con la excepción tributaria en Arabia Saudita, el jugador ha logrado maximizar sus ingresos directos.

Comparaciones se han hecho con su eterno rival Lionel Messi, que aunque acumula importantes fortunas, todavía no ha superado la barrera de los mil millones de dólares. La inclusión de Ronaldo en la lista de multimillonarios consolida su legado no solo como futbolista, sino también como un referente en el deporte global, marcando un nuevo estándar en la valoración económica de un atleta.