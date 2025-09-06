Cristiano Ronaldo acaricia los 1000 goles con un doblete en la goleada 5-0 de Portugal ante Armenia

Portugal dio un golpe de autoridad en el arranque de la fase de clasificación para el Mundial 2026 al vapulear 5-0 a Armenia en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan de Ereván. El encuentro, correspondiente al Grupo F, donde los lusos parten como favoritos junto a Hungría e Irlanda, estuvo marcado por la brillante actuación de Cristiano Ronaldo, quien con un doblete se acercó aún más a la histórica cifra de 1000 goles oficiales.

A sus 40 años, el astro del Al Nassr acumula 942 dianas, quedando a solo 58 de un registro que consolidaría su leyenda como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

El partido comenzó con un Portugal arrollador, decidido a imponer su calidad desde el primer minuto. Al minuto 9, João Félix, compañero de Ronaldo en el Al Nassr y exjugador de Atlético de Madrid y Barcelona, abrió el marcador con un impecable cabezazo tras un centro preciso desde la banda derecha de João Cancelo, también con pasado blaugrana. La conexión entre ambos jugadores evidenció la química de los lusos, que dominaron el encuentro con un juego fluido y vertical.

Más goles de la selección de Portugal

Once minutos después, en el 20’, Cristiano Ronaldo amplió la ventaja con un gol marca de la casa. El capitán portugués recibió una asistencia del defensa de Al Hilal, Rúben Neves, y definió con un disparo de derecha que dejó sin opciones al portero armenio Henri Avagyan. La exhibición lusa continuó, y al minuto 30, João Cancelo aprovechó una confusión en el área rival para empujar el balón al fondo de la red, consolidando el 3-0 antes del descanso.

rmenia, superada en todas las líneas, apenas pudo generar peligro, y su mejor oportunidad en la primera mitad fue un tiro libre de Eduard Spertsyan que se perdió desviado tras tocar la barrera, sin inquietar al arquero Diogo Costa.

La segunda parte arrancó con el mismo ímpetu portugués. Apenas segundos después del pitazo inicial, Cristiano Ronaldo volvió a brillar con un espectacular disparo desde fuera del área que se coló en el centro de la portería, firmando su doblete y el 4-0 para Portugal. El gol, imposible para Avagyan, desató la ovación de los aficionados lusos presentes en Ereván.

En el minuto 56, el técnico decidió dar descanso a Ronaldo, quien fue sustituido por Gonçalo Ramos, delantero del Paris Saint-Germain. Ramos no tardó en dejar su sello: cinco minutos después de ingresar, asistió a João Félix, quien cerró la goleada con un elegante taconazo que desató la admiración de propios y extraños.

Armenia, incapaz de reaccionar, tuvo una nueva oportunidad con otro tiro libre en la segunda mitad, esta vez ejecutado por Hovhannes Harutyunyan. Sin embargo, Diogo Costa, sólido bajo los palos, detuvo el disparo sin complicaciones, manteniendo la portería en cero. El conjunto local, desbordado por la calidad de Portugal, no logró generar peligro real en todo el encuentro.

Un mensaje claro a sus rivales

Con este contundente triunfo, Portugal reafirma su favoritismo en el Grupo F y envía un mensaje claro a sus rivales de cara al Mundial 2026. La selección lusa, liderada por un Cristiano Ronaldo en plena forma, mostró un equilibrio perfecto entre solidez defensiva y contundencia ofensiva. João Félix, con un gol y una actuación destacada, y João Cancelo, clave en la creación y definición, fueron los complementos ideales para el capitán, que sigue rompiendo récords y desafiando el paso del tiempo.

Tras esta victoria, Portugal partirá hacia Budapest, donde el próximo 9 de septiembre se enfrentará a Hungría en un duelo que promete ser más exigente. Con Ronaldo acercándose a la mítica barrera de los 1000 goles y un equipo que combina experiencia y juventud, los lusos se perfilan como una de las grandes potencias del fútbol mundial.

La pregunta no es si Cristiano alcanzará la histórica cifra, sino cuándo lo hará, y el Mundial 2026 podría ser el escenario perfecto para que el astro escriba un nuevo capítulo en su legado.