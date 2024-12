Compártelo con tus amigos:

Copa Libertadores ya fijó los partidos de la primera y segunda fase del torneo , el sorteo se realizó este jueves, 19 de diciembre, en Paraguay.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer que en la fase uno inicia con seis equipos, los cuales se compiten en tres series.

Uno de ellos es El Nacional, de Ecuador, el cual se enfrentará ante el equipo que represente a Bolivia. El club rival del equipo ecuatoriano se conocerá después de que termine el torneo en Bolivia.

Partidos de la primera fase de la Copa Libertadores

Representante de Bolivia vs. El Nacional (ECU)

​Nacional (PAR) vs. Alianza Lima (PER)

​Monagas (VEN) vs. Defensor Sporting (URU)

En la fase dos, ingresan trece equipos, se suman los tres clubes que ganaron en la fase anterior. En esta instancia se encuentra el equipo ecuatoriano Barcelona SC . Los ‘Amarillos’ jugarán contra el equipo ganados entre el partido entre El Nacional y el equipo boliviano.

Partidos de la segunda fase de la Copa Libertadores