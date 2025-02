Compártelo con tus amigos:

Los ecuatorianos Moisés Caicedo y Alan Minda ya tienen rivales definidos en los octavos de final de la UEFA Conference League 2024-2025, tras el sorteo realizado este viernes 21 de febrero en Nyon, Suiza, que promete duelos emocionantes.

El sorteo de los octavos de final de la Conference League, determinó que el Chelsea de Moisés Caicedo enfrentará al Copenhague y el Círculo Brujas de Alan Minda al Jagiellonia Białystok, definiendo los cruces para los jugadores ecuatorianos que buscan avanzar en el torneo europeo organizado por la UEFA para continuar en la lucha por el título.

El Chelsea, líder invicto en la fase de liga con 18 puntos, se medirá al Copenhague de Dinamarca en una llave que iniciará el 6 de marzo de 2025 en Copenhague y cerrará el 13 de marzo en Stamford Bridge, Londres. Moisés Caicedo, pieza clave en el esquema de Enzo Maresca, buscará consolidar su buen momento tras destacar en la Premier League. Por su parte, el Círculo Brujas, que avanzó directamente con 10 puntos, a los octavos de final de la Conference League, chocará contra el Jagiellonia Białystok de Polonia, con partidos programados para las mismas fechas, empezando en Bélgica.

Otros cruces destacados en la Conference League

Emparejamientos de octavos de finales de la UEFA Conference League

La jornada también dejó enfrentamientos atractivos en la Conference League. Fiorentina, uno de los favoritos, se verá las caras con el APOEL de Chipre, mientras que Real Betis enfrentará al Víkingur Reykjavík de Islandia. Otros duelos incluyen a Lugano vs. Legia Varsovia, Heidenheim vs. Djurgården, Rapid Wien vs. Shamrock Rovers y Panathinaikos vs. Omonoia, completando las ocho llaves de esta fase.

La UEFA Conference League, en su cuarta edición y primera bajo este nombre tras el cambio desde Europa Conference League, reúne a clubes de menor ranking europeo y ofrece una plaza en la Europa League 2025-26 al campeón. El torneo culminará con la final el 28 de mayo de 2025 en el Wrocław Stadium, Polonia. Para Caicedo y Minda, esta etapa representa una oportunidad de destacar en el fútbol continental.

Chelsea llega a los octavos de final de la Conference League con un plantel sólido, mientras que Círculo Brujas apuesta por la velocidad de Minda. Ambos clubes superaron la fase de liga entre los ocho mejores, evitando los playoffs. Los partidos de ida y vuelta definirán quiénes avanzan a cuartos, con fechas clave para el fútbol ecuatoriano en Europa.

Julio Moreira V.