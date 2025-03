Compártelo con tus amigos:

Wilder Medina, exdelantero de Barcelona SC, confesó en una entrevista que consideró atentar contra la vida del arquero Camilo Vargas tras una final perdida con Santa Fe.

El exfutbolista colombiano Wilder Medina, conocido por su paso por Barcelona SC , reveló en una entrevista con Caracol TV en Bogotá, Colombia, que estuvo a punto de dispararle a Camilo Vargas, actual arquero de Atlas FC y la selección Colombia, tras perder una final con Independiente Santa Fe, motivado por la frustración del resultado.

El exdelantero Wilder Medina sorprendió al fútbol colombiano con una declaración escalofriante. Según sus palabras, el incidente ocurrió cuando ambos coincidieron en Santa Fe, equipo bogotano, durante una final que terminó en derrota. Medina relató. “Cuando perdimos la final yo entré llorando, y llegó é diciendo ya tranquilos, perdimos la final no pasa nada, y como se me vino todo y me fue a darle puños”, acotó. Además Medina dice que pensó. ‘Yo dije le meto un tiro a ese muchacho y le acabo el fútbol, y así me toque irme a la cárcel, yo lo pago’”. La confesión, emitida en un programa de Caracol TV, ha generado conmoción en redes sociales y medios deportivos.

Razones del enfrentamiento entre Medina y Vargas

Medina y Vargas compartieron vestuario en Independiente Santa Fe entre 2011 y 2012, en que el club disputó varios torneos clave. Aunque no se especificó la final exacta, se presume que el hecho ocurrió tras un partido de alta tensión. “No lo llevábamos bien porque me imagino por la personalidad de él, llegaba y no saludaba, siempre saludaba a tres o cuatro y al resto no”, dijo el exjugador de Barcelona. Camilo Vargas, hoy figura destacada en la selección Colombia y con 200 partidos defendiendo el arco de Atlas FC, era entonces un joven arquero en ascenso. Medina, por su parte, vivía un momento de éxito como goleador, pero también de controversias personales.

Trayectoria de Wilder Medina

Wilder Medina, nacido en Puerto Nare, Antioquia, tuvo una carrera destacada en clubes como Deportes Tolima y Barcelona SC, donde jugó en 2013. Sin embargo, su historial incluye episodios polémicos, como sanciones por dopaje. Esta confesión añade un capítulo oscuro a su legado. En contraste, Camilo Vargas ha consolidado una trayectoria sólida, siendo pieza clave en la portería colombiana con más de 20 partidos internacionales desde 2014.

La revelación de Medina ha circulado ampliamente en plataformas como X, donde usuarios han expresado asombro y rechazo. Hasta el momento, ni Vargas ni su entorno han respondido oficialmente. Este episodio pone bajo el reflector las tensiones internas en el fútbol y el impacto emocional de las derrotas, temas recurrentes en el deporte rey.

