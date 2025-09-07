COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Polideportivo

Ciclistas reconocen la ruta del Gran Fondo New York

Deportistas se alistan para la competencia que será el 28 de septiembre en Manta.
Los ciclistas se alistan para el Gran Fondo de New York.
La expectativa crece en Manta por el Gran Fondo New York (GFNY), programado para el 28 de septiembre de este año. Ayer se realizó el Avispero Verde, emblema de la competencia, que se tomó las calles de la geografía mantense para reconocer oficialmente la ruta del evento. 

La actividad comenzó en el Hotel Wyndham Sail Plaza y ahí mismo retornaron los ciclistas participantes. Fueron ciclistas profesionales y aficionados los que se reunieron en una jornada que fusiona deporte, esfuerzo y compañerismo. Este reconocimiento permitirá a los participantes familiarizarse con el trayecto. Además evaluar su condición física y prepararse para el desafío que atraerá a deportistas nacionales e internacionales.

El Gran Fondo New York tendrá dos rutas

El GFNY Manta ofrecerá dos recorridos para la competencia: la ruta larga, de 115 km, un exigente desafío que combina montañas empinadas y tramos de alta velocidad, ideal para ciclistas experimentados que buscan poner a prueba su resistencia; y la ruta corta, de 60 km, diseñada para aquellos que desean disfrutar de la experiencia GFNY con un recorrido más accesible, pero igualmente emocionante, lleno de paisajes y retos. 

Ambas rutas prometen una vivencia única, consolidando a Manta como un destino clave para el ciclismo internacional. 

La jornada de reconocimiento no solo es una preparación técnica, sino también un espacio para fortalecer la comunidad ciclista, que espera con entusiasmo el evento.

