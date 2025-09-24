Chelsea sin Caicedo avanza en Carabao Cup con remontada ante Lincoln City

El Chelsea FC derrotó 1-2 al Lincoln City este 23 de septiembre de 2025 en el LNER Stadium, Lincoln, Reino Unido, avanzando a los octavos de final de la Carabao Cup 2025/26. Lo hizo gracias a una remontada en el segundo tiempo liderada por Facundo Buonanotte. Moisés Caicedo no fue convocado por decisión técnica.

Remontada sufrida en el LNER Stadium

El Chelsea, dirigido por Enzo Maresca, enfrentó al Lincoln City, equipo de la League One (tercera división inglesa), con un once alternativo debido al exigente calendario de la Premier League y la Champions League. Moisés Caicedo, titular habitual, fue excluido de la convocatoria junto a Reece James y Cole Palmer, como parte de la rotación para gestionar la carga de partidos.

En la primera mitad, Chelsea dominó la posesión pero careció de claridad. Un error defensivo al minuto 42 permitió al local Robert Street aprovechar una mala entrega de Enzo Fernández y la pasividad de Trevoh Chalobah para marcar el 1-0 ante el arquero Filip Jorgensen.

La reacción llegó tras el descanso. Al minuto 47, George igualó con una volea desde fuera del área, sorprendiendo al portero del Lincoln City. Siete minutos después, al minuto 54, Facundo Buonanotte, cedido por el Brighton, combinó con George y definió dentro del área para el 2-1, marcando su primer gol con Chelsea en su segunda titularidad.

Errores defensivos y oportunidad perdida del Lincoln

A pesar del control aparente, Chelsea mostró fragilidad defensiva. En los minutos finales, Filip Jorgensen, titular en lugar de Robert Sánchez, falló al intentar controlar un centro, dejando el balón libre para Francis Okoronkwo, quien erró un remate a puerta vacía al minuto 87, evitando la definición por penales.

El encuentro, con 8.500 espectadores en el LNER Stadium, evidenció las dificultades de un Chelsea en construcción bajo Maresca, quien asumió en junio de 2025. Buonanotte, de 20 años, fue el más destacado, mientras el equipo londinense avanzó con un desempeño ajustado frente a un rival de menor categoría.

Moisés Caicedo, de 23 años y fichado por 140 millones de dólares desde el Brighton en 2023, suma 5 partidos en la Premier League 2025/26, pero su ausencia en Lincoln responde a la estrategia de rotación para los próximos duelos ante Brighton el 28 de septiembre y Anderlecht en Champions el 1 de octubre.

Carabao Cup y el rol de Caicedo

La Carabao Cup, en su 65ª edición, reúne a los 92 clubes de las cuatro primeras divisiones inglesas. Chelsea, campeón en 2015 y finalista en 2024, busca repetir el título en un torneo que prioriza para dar minutos a jugadores suplentes. Lincoln City sorprendió por su planteamiento valiente ante Chelsea.

Caicedo, pilar de la selección ecuatoriana con 42 partidos internacionales, regresará al once titular en la Premier League, donde Chelsea marcha sexto con 8 puntos. Su rol en el mediocampo junto a Enzo Fernández es clave para Maresca, quien gestiona una plantilla de 28 jugadores en cuatro competiciones.

El próximo rival de Chelsea en la Carabao Cup se definirá tras el sorteo del 25 de septiembre. El equipo londinense continuará su preparación en Stamford Bridge, donde Caicedo es esperado para el duelo liguero ante Brighton.