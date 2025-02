Compártelo con tus amigos:

Pep Guardiola expresó su decepción tras la eliminación del Manchester City de la Champions League, reconociendo que el equipo no estuvo a la altura en momentos clave.

Con más de 500 partidos en el cargo, Pep atraviesa su novena temporada al mando del equipo, siendo la peor de todas desde su llegada a mitad de 2016. Se quedó sin competencia internacional por el resto del curso, fue eliminado en octavos de final de la Copa de la Liga, en los play offs de la Champions y está lejos de alcanzar su quinta corona seguida en la Premier League.

“Hemos hecho un mal año en la competición. Cuando acabas 22 es porque no hemos estado. Fue el año que hemos estado peor. Nosotros no tenemos el ritmo que tiene Real Madrid, es el año que me he encontrado al mejor Madrid, por su posesión, por su capacidad de correr, defender bien. Por muchas razones hemos perdido la consistencia este curso. Y nosotros no tenemos ese ritmo. El mejor equipo ganó. Se merecen estar, nosotros no”, afirmó Guardiola, destacando que este ha sido el peor año desde su llegada al club.

Además, mencionó la ausencia de jugadores clave como Erling Haaland debido a una lesión de rodilla, lo que afectó el rendimiento del equipo. A pesar de la decepción, Guardiola enfatizó la importancia de aprender de esta experiencia y mantener la concentración en las competiciones nacionales restantes.

La eliminación ha puesto en duda la continuidad de Guardiola

La eliminación del City de la Champions, ha puesto en duda la continuidad de Guardiola en el cuadro ‘ciudadano’. El estratega ha sido apuntado por la prensa inglesa luego de la dura eliminación en los 16avos de la Champions League, pese a ser el equipo que más gastó en refuerzos en el mundo.

“Ahora hay que aprender, tomar decisiones y centrarnos ahora para estar entre los 4-5 mejores en la Premier League. Hay que reconstruir al equipo. Nada es para siempre, pero hemos ganado seis Premier League en 8 años y en esta competición hemos hecho cosas grandes”, recordaba Guardiola con mucha nostalgia. Le preguntaron si se ve con fuerzas para seguir al frente. Respiró. Dudó. Pero contestó hasta siete veces que sí.

Guardiola con el City ha logrado 18 títulos. Ganó seis Premier League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga, tres Supercopas inglesas, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. “Nada dura para siempre, pero no podemos negar que lo que este grupo de jugadores ha hecho, ganando seis Premier en siete años, con lo que es esa competición, y en Europa siempre estando en cuartos, semifinal, final… dice mucho de los bien que lo hemos hecho”, acotó Guardiola.