Carlos Alcaraz supera lesión en tobillo y avanza en el Japan Open 2025

El tenista español Carlos Alcaraz derrotó al argentino Sebastián Báez por 6-4 y 6-2 en 1 hora y 30 minutos este jueves 25 de septiembre de 2025 en el Ariake Colosseum de Tokio, durante la primera ronda del Japan Open 2025. El número uno del mundo sufrió un torcedura en el tobillo izquierdo en el primer set, pero continuó tras atención médica y un parón por lluvia, extendiendo su racha ganadora.

Percance en la pista

El partido, correspondiente a la ronda de 32 del ATP 500, comenzó con igualdad en el marcador 2-2 del primer set. En el quinto juego, con Báez sirviendo al 15-0, Alcaraz tropezó mientras perseguía una dejada, cayendo al suelo y agarrándose el tobillo izquierdo. El español se tendió en la pista con gestos de dolor, generando preocupación por una posible lesión en tendón o gemelo. El público contuvo el aliento mientras recibía atención médica inmediata.

Tras un tiempo médico, Alcaraz se incorporó con el tobillo vendado fuertemente, incluyendo la parte inferior del pie. Inicialmente, cojeaba y mostraba temor en sus movimientos, pero mantuvo la concentración. Báez, sólido en su servicio, ganó el séptimo juego en blanco, pero el español ajustó su estrategia para cerrar puntos rápidos con el saque.

Break y lluvia interrumpen

Alcaraz forzó un break en el noveno juego, empatando a 40-40 en el resto y capitalizando un error de Báez en la red, seguido de un punto con segundo saque profundo. Con 5-4 a su favor, la lluvia obligó a un parón de 20 minutos para cerrar el techo del estadio. Durante la suspensión, Alcaraz conversó extensamente con su equipo, explicando que el dolor era intermitente: “a veces sí y a veces no”.

Al reanudarse, el murciano sirvió para el set sin ceder, sellando el 6-4 inicial. En la pausa, admitió frustración, pero el vendaje le permitió ganar confianza. Este incidente no alteró su mentalidad, enfocada en competir pese al malestar.

Dominio en la segunda manga

La segunda set inició con Alcaraz rompiendo el servicio de Báez, destacando una dejada precisa como su golpe más estético. Consolidó la ventaja en el segundo juego, pero cedió el tercero en blanco, permitiendo a Báez una racha de 4-0 en juegos entre sets. El argentino experimentó con dejadas, pero el español respondió elevando el ritmo.

Con un nuevo break, Alcaraz alcanzó el 4-1, sin enfrentar oportunidades de quiebre en su saque. Necesitó otra pausa en la silla antes de cerrar el set 6-2, demostrando resiliencia. El total del encuentro duró 1 hora y 21 minutos netos, sumando el retraso climático.

Declaraciones del número uno

Post-partido, Alcaraz confesó su preocupación: “A mí también me dio miedo, no voy a mentir”. Explicó que al caer, pensó en abandonar: “Estaba preocupado porque al principio no se sentía bien”.

Agregó: “Estoy contento de haber podido jugar después de eso y de haber jugado un tenis tan bueno. Ya veremos. Creo que no va a ser fácil el próximo día y medio para mí. Intentaré recuperarme, hacer lo que haga falta para estar listo para la siguiente ronda”.

Calificó el incidente como “mala suerte” y enfatizó su mentalidad: “Me habría sentido un poco culpable si no hubiera podido continuar y jugar un poco de tenis para los aficionados, así que simplemente intenté tener una buena mentalidad y dar todo lo que tengo”. No detalló exámenes adicionales, pero su disponibilidad para el sábado no está garantizada al 100%.

Desempeño en la temporada

Alcaraz, de 21 años, estrena el número uno del ranking ATP tras vencer a Jannik Sinner en la final del US Open 2025, su sexto Grand Slam. Su último torneo fue la Laver Cup en San Francisco el fin de semana previo, donde representó a Team Europe. Esta victoria eleva su récord de 2025 a 63 victorias y 7 derrotas, con 48 triunfos en los últimos 51 partidos y siete títulos esta temporada, incluyendo Roland Garros y US Open.

En Tokio, busca unirse a los 12 números uno previos que han ganado el Japan Open. Báez, número 41 del mundo, suma 16 victorias y 19 derrotas en 2025, con tres triunfos en sus últimos seis torneos. Alcaraz lidera el Head2Head 3-0 contra el argentino.

Próximo desafío

El siguiente rival de Alcaraz será el belga Zizou Bergs, quien derrotó al chileno Alejandro Tabilo por 1-6, 7-6(2), 7-6(4) en la ronda previa. El encuentro de octavos está programado para el sábado 27 de septiembre de 2025, dependiendo de la evolución del tobillo. El Japan Open, con premio de 5,9 millones de dólares, se juega sobre pista dura hasta el 29 de septiembre.

Casper Ruud se enfrentará al italiano Matteo Berrettini y Taylor Fritz al portugués Nuno Borges. Alcaraz, con 56% de puntos ganados en hard courts este año y más de 400 aces, aspira a su novena final consecutiva en el circuito ATP.