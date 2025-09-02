Bayer Leverkusen despide a Hincapié presentando sus mejores jugadas

El ecuatoriano, Piero Hincapié, de 23 años, firmó con el Arsenal en un acuerdo de préstamo con una opción de compra por 60,5 millones de dólares, según reportes de The Athletic.

El club alemán, en un mensaje publicado en sus redes sociales, expresó. “Gracias por compartirnos a Piero. Ha sido un honor verlo crecer en Leverkusen. Siempre uno de los nuestros”.

Hincapié se convierte en el primer ecuatoriano en la historia del Arsenal, campeón de Inglaterra en 13 ocasiones, la última en la temporada 2003-04 bajo la dirección de Mikel Arteta.

Rendimiento de Hincapié en Leverkusen

Hincapié llegó al Leverkusen el 16 de agosto de 2021 procedente del Talleres de Córdoba, en una transacción valorada en 8 millones de dólares, con 65% de los derechos pertenecientes a Talleres y 35% a Independiente del Valle.

Durante su paso por el club alemán, disputó 166 partidos oficiales, marcó 7 goles, dio 5 asistencias y acumuló 12.403 minutos en cancha, según datos de Transfermarkt. Su registro disciplinario incluye 32 tarjetas amarillas y 1 tarjeta roja.

El defensor fue clave en los títulos del Leverkusen: la Bundesliga 2023-24, la Copa de Alemania 2023-24 y la Supercopa de Alemania 2024. Sin embargo, su mayor decepción fue la derrota en la final de la UEFA Europa League 2023-24 ante el Atalanta.

Trayectoria de Hincapié

Hincapié inició su carrera en Independiente del Valle, donde destacó en 2020 al conquistar la Copa Libertadores Sub-20 y participar en el Mundial Sub-17 con Ecuador.

Su talento lo llevó a Talleres de Córdoba en 2020, antes de dar el salto a Europa. En la Selección Ecuatoriana, debutó en 2021 y ha jugado 46 partidos, participando en la Copa América 2021 y 2024 y el Mundial de Catar 2022.

Actualmente, es un referente de la generación que disputará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El traspaso al Arsenal se concretó tras intensas negociaciones, con el Leverkusen exigiendo inicialmente el pago de la cláusula de 69,8 millones de dólares, aunque finalmente aceptó un préstamo con opción de compra por 60,5 millones de dólares. Hincapié viajó a Londres el 31 de agosto de 2025 para realizarse exámenes médicos y firmar un contrato de cinco años, vigente si el Arsenal ejerce la opción de compra en junio de 2026.

Impacto en el Arsenal

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, destacó la versatilidad de Hincapié. “Piero tiene una presencia física real, con flexibilidad táctica que nos da opciones defensivas sólidas”.

El ecuatoriano, que usará la camiseta número 5, competirá con defensores como William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori y Cristhian Mosquera. Su llegada permitió la salida de Jakub Kiwior al Porto en un traspaso por 24 millones de libras.

Hincapié debutó en la temporada 2025-26 con el Leverkusen, jugando en las primeras dos jornadas de la Bundesliga y en la DFB-Pokal, pero no fue utilizado en el empate 3-3 ante el Werder Bremen el 30 de agosto, previo a su traslado a Londres.

Expectativas en Londres

El Arsenal, que ha invertido más de 348,9 millones de dólares en fichajes este verano, incluyendo a Viktor Gyökeres, Eberechi Eze y Martin Zubimendi, busca consolidar su defensa, la mejor de la Premier League en las últimas dos temporadas. Hincapié, con experiencia como central zurdo y lateral izquierdo, se adapta al estilo de posesión y presión alta de Arteta. Su debut podría darse tras la pausa internacional, en el partido contra el Nottingham Forest el 14 de septiembre de 2025.