Barcelona vs Independiente del Valle: El arranque explosivo del hexagonal 2025

La LigaPro 2025 define este fin de semana los últimos cupos al hexagonal final en varios estadios de Ecuador, donde Independiente del Valle, Barcelona SC y Liga de Quito ya están clasificados, junto a Universidad Católica, Deportivo Cuenca y Orense, para disputar el título nacional y plazas en copas internacionales, con Libertad FC como principal adversario en la lucha.

La fase inicial de la LigaPro 2025 culmina este fin de semana con la Fecha 30, determinando los seis equipos del hexagonal por el título. Independiente del Valle lidera con 63 puntos, seguido de Barcelona SC con 53 y Liga de Quito con 48, asegurando sus posiciones inamovibles. Universidad Católica (46 puntos, +18 diferencia de goles), Deportivo Cuenca (46, +7) y Orense (46, +2) han sellado matemáticamente su clasificación, aunque ratificarán en la cancha.

Libertad FC, con 43 puntos y +5, depende de sí mismo y de tropiezos ajenos para colarse en el sexto puesto. La Católica, virtualmente adentro por su ventaja goleadora, enfrenta a Deportivo Cuenca en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Orense, último clasificado provisional, recibe a Emelec en el Estadio Nueve de Mayo de Machala. Libertad juega en casa ante Vinotinto FC (27 puntos, -8), que busca puntos para el cuadrangular de no descenso.

En la zona baja, Técnico Universitario (28 puntos, -18) mide fuerzas con Liga de Quito en Ambato, mientras Delfín (30, -16) visita a Independiente del Valle en Sangolquí. Los cetáceos necesitan vencer para evitar depender de otros y salvarse del cuadrangular de permanencia.

Pelea por el hexagonal y no descenso

La definición entre el tercer y sexto lugar se resolverá en esta jornada, impactando el fixture del hexagonal. Todos los partidos se juegan en horarios unificados, salvo excepciones, y se transmiten por canales oficiales de LigaPro y aliados. El formato 2025, aprobado en septiembre de 2024, incluye 72 partidos adicionales para mayor competitividad, con los seis primeros en el hexagonal por el título y plazas Conmebol.

Los clasificados a Copa Libertadores 2026 serán el campeón (Ecuador 1), primero de fase inicial (Ecuador 2), primero del hexagonal (Ecuador 3) y el mejor de Copa Ecuador (Ecuador 4). Para Sudamericana: segundo y tercero del hexagonal como Ecuador 1 y 2, cuarto como Ecuador 3, más el primero del segundo hexagonal (equipos 7-12).

El cuadrangular de no descenso involucra a los últimos cuatro, con los dos peores descendiendo directamente. Equipos como Vinotinto FC y Técnico Universitario pelean por escapar de esta zona, donde cada punto cuenta para la permanencia en Serie A 2026.

Fixture del hexagonal final

El hexagonal final arranca el 5 de octubre de 2025 con Barcelona SC vs Independiente del Valle en el Estadio Monumental de Guayaquil, duelo entre los más regulares de la fase inicial. Los equipos mantienen sus puntos acumulados, con reglas de desempate por diferencia de goles, goles a favor y enfrentamientos directos.

En la Fecha 2, el 19 de octubre, Barcelona podría enfrentar a Liga de Quito si los albos terminan terceros, recibiendo a los toreros en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. El calendario completo se ajustará tras la Fecha 30, pero prioriza localías alternas en las 10 fechas del hexagonal.

Otros cruces iniciales dependerán de las posiciones finales: por ejemplo, Liga de Quito vs posible cuarto clasificado. El ganador del hexagonal se corona campeón nacional, sumando al primero de fase inicial en la tabla histórica.

Última jornada de la fase inicial

Los enfrentamientos de la Fecha 30 son: Independiente del Valle vs Delfín en Sangolquí; Barcelona SC vs Aucas en Guayaquil; Técnico Universitario vs Liga de Quito en Ambato; Libertad vs Vinotinto en Loja; El Nacional vs Mushuc Runa en Quito; Orense vs Emelec en Machala; Manta vs Macará en Manta; y Universidad Católica vs Deportivo Cuenca en Quito.

Esta jornada, programada para sábado y domingo, cierra una temporada que inició el 14 de febrero de 2025 y ha visto 63 partidos por equipo en la fase regular. La LigaPro, con 16 clubes, busca equilibrar competencia nacional e internacional, con énfasis en desarrollo juvenil y equidad.

El hexagonal no solo define al monarca, sino cupos clave: Libertadores para los top tres, Sudamericana para el cuarto y más. Históricamente, formatos hexagonales han coronado a equipos como Independiente del Valle en 2019 y 2021, potenciando su proyección global.

Jornada 30

Sábado 27 de septiembre

14h00: Manta FC vs. Macará

16h30: El Nacional vs. Mushuc Runa

19h00: Barcelona vs. Aucas

Domingo 28 de septiembre

Horario unificado (16h00)

Libertad vs. Vinotinto

Universidad Católica vs. Deportivo Cuenca

Orense vs. Emelec

Independiente del Valle vs. Delfín

Técnico Universitario vs. Liga de Quito