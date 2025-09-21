Barcelona SC visita a Deportivo Cuenca y busca puntos clave para el hexagonal

Barcelona SC visitará a Deportivo Cuenca este domingo 21 de septiembre de 2025 a las 16h00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, Ecuador, por la Fecha 29 de la LigaPro.

Los morlacos buscan certificar su clasificación al hexagonal final tras su victoria 0-2 ante Técnico Universitario, mientras los toreros, con boleto asegurado, pretenden recortar distancia al puntero Independiente del Valle con una nueva victoria de visitante.

Antecedentes recientes de ambos equipos

Deportivo Cuenca viene de imponerse 0-2 ante Técnico Universitario en Ambato por la Fecha 28, con goles de Lucas Mancinelli al minuto 23 y Luis Estupiñán al 67, lo que le permitió ascender al cuarto lugar de la tabla con 46 puntos en 28 jornadas. Esta victoria, la tercera consecutiva en casa, refleja la solidez del equipo dirigido por Norberto Araujo, que ha sumado 15 victorias, 9 empates y 4 derrotas en la fase inicial.

Barcelona SC, por su parte, goleó 0-4 a Emelec en el Clásico del Astillero jugado el 14 de septiembre en el estadio George Capwell, con tantos de Octavio Rivero, Joaquín Valiente, Janner Corozo y Braian Oyola. Este resultado colocó a los toreros en el segundo puesto con 50 puntos.

Declaraciones de Norberto Araujo

El entrenador de Deportivo Cuenca, Norberto Araujo, destacó la trascendencia del duelo. “Los jugadores y todos quienes forman parte del Deportivo Cuenca saben de la trascendencia de este duelo en condición de local. No sé si sea presión, pero la gente debe entender el rival que tenemos al frente. Ambos equipos buscan el mismo objetivo: terminar lo más alto posible en la tabla”.

Araujo agregó que la motivación del grupo es grande, ya que este encuentro puede significar el pase al primer hexagonal del torneo. Bajo su dirección desde marzo de 2025, el equipo ha mejorado su rendimiento defensivo, recibiendo solo 18 goles en 28 partidos, pese a una plantilla con limitaciones presupuestarias. Araujo, exjugador de Liga de Quito y seleccionado ecuatoriano con 42 partidos, acumula 12 victorias en su gestión.

El mediocampo morlaco, liderado por Mateo Maccari y Alejandro Tobar, ha registrado 5 asistencias combinadas en las últimas cinco fechas, clave para abastecer a los delanteros Lucas Mancinelli y Alexis Rodríguez, ambos con cuatro goles. En la portería, Brian Bustos ha mantenido la valla invicta en 3 de sus últimos 4 juegos.

Alineaciones probables y estrategia de Barcelona

Para Barcelona SC, el técnico Ismael Rescalvo prevé repetir la formación que goleó a Emelec, relegando temporalmente a José Contreras, Joao Rojas y Felipe Caicedo, quienes reaparecieron en la convocatoria la semana pasada.

La posible alineación incluye a Ignacio De Arruabarrena en el arco; Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi y Gustavo Vallecilla en defensa; Jean Carlo Montaño, Leonai Souza y Jhonny Quiñónez en mediocampo; y Joaquín Valiente, Janner Corozo y Octavio Rivero en ataque.

Rivero, con 7goles en la LigaPro, lidera el ataque torero, asistido por Valiente (4 tantos). Rescalvo enfatizó: “Tenemos el boleto al hexagonal, pero no bajamos el ritmo; cada punto cuenta para la tabla acumulada”.

Deportivo Cuenca podría alinear a Brian Bustos en portería; Luis Gustavino, Eugenio Raggio, Agustín Gómez e Iván Piedra en zaga; Kliver Moreno, Mateo Maccari y Cristian Tobar en el medio; y Lucas Mancinelli, Luis Estupiñán y Alexis Rodríguez adelante.

Antecedente y contexto de la LigaPro

El último enfrentamiento entre ambos, por la Fecha 14 el 23 de mayo de 2025, terminó en empate 0-0 en el estadio Monumental de Guayaquil, con Barcelona dominando posesión (58%) pero sin concretar.

La LigaPro Serie A 2025, en su fase inicial de 30 jornadas, clasifica a los 6 primeros al hexagonal final del 4 de noviembre al 14 de diciembre, que define el campeón y cupos a Copa Libertadores y Sudamericana.

El árbitro designado es Oswaldo Contreras, asistido por Ricardo Barén y Ricardo Valdiviezo, con VAR de Diego Lara. El encuentro inicia a las 16h00 hora local.