Barcelona busca reducir la brecha ante IDV en choque contra Aucas

Barcelona SC y Aucas se enfrentarán este sábado 27 de septiembre de 2025 a las 19:00 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, Ecuador, en la última fecha de la LigaPro 2025, con el objetivo de consolidar posiciones antes del hexagonal final y reducir distancias en la tabla.

Previa del encuentro en el Monumental

Barcelona, dirigido por Ismael Rescalvo, llega al partido con 29 partidos jugados y ubicado en la segunda posición de la LigaPro con 53 puntos, a 10 puntos del líder Independiente del Valle (IDV). Los toreros, ya clasificados al hexagonal final, buscan una victoria para mantener su racha positiva y acercarse al líder antes de la fase decisiva.

Aucas, entrenado por Gabriel Pereyra, ocupa el noveno lugar con 40 puntos y está asegurado en el segundo hexagonal, donde aspira a clasificar a un torneo internacional en 2026. El equipo oriental intentará sumar puntos para mejorar su posición de cara a la siguiente etapa.

Bajas sensibles en ambos equipos

Barcelona no contará con Byron Castillo, Xavier Arreaga, ni Leonai Souza, quienes cumplen un partido de suspensión. Además, Gustavo Vallecilla está sancionado con tres partidos tras una expulsión en la fecha anterior. Para cubrir estas ausencias, Rescalvo alineará a Aníbal Chalá, Álex Rangel y Dixon Arroyo en la formación titular.

Por el lado de Aucas, las bajas confirmadas son Hamilton Piedra, Luis Cano y Darío Torres, quienes también cumplen un partido de sanción.

La alineación probable incluye a Edson Reséndez; Ulises Ciccioli, Mauricio Olaya, Daniel Patiño, Estalín Segura, Jonnathan Mina, Jorge Almagro, Renny Jaramillo, Angelo Mina, Snayder Porozo, y Brian Montenegro.

Forma reciente y antecedentes

Barcelona llega tras una victoria 0-1 como visitante ante Deportivo Cuenca el 20 de septiembre, con gol de Janner Corozo al minuto 82. Este triunfo marcó su quinto partido invicto en la LigaPro, con tres victorias y dos empates. El equipo acumula 45 goles a favor y 32 en contra en la temporada, mostrando solidez defensiva.

Aucas, en cambio, empató 0-0 en casa contra Orense el 21 de septiembre, en un partido donde generó 12 remates pero no pudo concretar. Los orientales suman 37 goles a favor y 40 en contra.

En el enfrentamiento de ida, el 1 de junio de 2025 en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Aucas venció 2-0 a Barcelona con goles de Brian Montenegro y Michael Carcelén. Este resultado rompió una racha de tres victorias consecutivas de Barcelona sobre Aucas en LigaPro.

Contexto de la LigaPro y proyecciones

La LigaPro 2025 concluye su primera fase este fin de semana, definiendo las posiciones finales para el hexagonal, que otorgará dos cupos a la Copa Libertadores 2026 y dos a la Copa Sudamericana 2026. Independiente del Valle lidera con 63 puntos, seguido por Barcelona (53 puntos) y Liga de Quito (48 puntos).

Barcelona busca cerrar la fase regular con una victoria para llegar al hexagonal con impulso, mientras que Aucas necesita sumar para consolidar su posición en el segundo hexagonal. El historial reciente entre ambos equipos muestra paridad, con cinco victorias para cada uno en los últimos diez enfrentamientos.

Expectativas para el hexagonal

Ambos equipos iniciarán el hexagonal en octubre, donde los puntos acumulados definirán al campeón y los clasificados a torneos internacionales. Barcelona, con un plantel reforzado en 2025, apunta a pelear el título, mientras Aucas busca acceder a un torneo internacional.El partido será transmitido por Zapping y Ecuavisa.