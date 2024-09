Compártelo con tus amigos:

La tarde de este lunes, 16 de septiembre del 2024 se llevó a cabo el sorteo de los 32avos de final del Ascenso Nacional.

Los equipos manabitas que compiten por uno de los dos cupos para ascender a la Serie B son Liga de Portoviejo, La Paz FC, Juventud Italiana FC. Jipijapa FC, 11 de Mayo FC, Exapromo Costa FC y New Porto FC.

Liga de Portoviejo, campeón del Ascenso provincial , se medirá al club Estrella Roja de Cuenca.

Mientras que La Paz, subcampeon se medirá a FC Insutec.

Los encuentros se empezarán a jugar desde el sábado 28 de septiembre hasta el sábado 7 de diciembre.

En los playoffs nacionales participarán 64 clubes de 22 provincias. Guayas, Manabí y Pichincha son las que más representantes tendrán, con ocho, siete y seis equipos, respectivamente.

Así quedaron los cruces para el Ascenso Nacional:

La Cantera FC vs. Guaranda FC

Naranja Mekánica vs. Independiente Azogues

Sportivo Loja vs. Primero de Mayo

Deportivo Coca vs. 11 de Mayo

Panamericana vs. Jipijapa FC

Luz Valdivia FC vs. Bonita Banana

San Camilo vs. New Sanfra

Baños Ciudad de Fuego vs. La Unión

Río Aguarico vs. Huancavilca

Búhos vs. New Porto

Patria vs. Aampetra

Baldor Bermeo Cabrera vs. Filanbanco

Huaquillas FC vs. Filanbanco

Miguel Iturralde vs. El Globo

Cuenca Juniors vs. Deportivo Meridiani

La Troncal FC vs. AV25

22 de Julio FC vs. Exapromo Costa

Olmedo vs. Liga Deportiva Cuenca

Montúfar FC vs. Juventud Italiana

Daquilema FC vs. La Concordia

Aviced vs. Astillero FC

Santa Elena Sumpa vs. Puerto Valle FC

Deportivo Quevedo vs. 5 de Agosto

San Elena Sporting Club vs. Deportivo Quito

Deportivo Santo Domingo de los Tsáchilas vs. Everest

INSUTEC vs. La Paz

Liga de Portoviejo vs. Estrella Roja

Mineros vs. Atlético Quinindé

Udinese vs. Atlético Vinotinto

Ecuagenera vs. Atlético Kin

Liga de Macas vs. Toreros FC

La Cantera de Pastaza vs. Cantera Orense