Deportes
Tenis

Aryna Sabalenka conquista el US Open 2025 y refuerza su reinado como número uno del mundo

La bielorrusa vence a Amanda Anisimova en dos sets y suma su cuarto título de Grand Slam.
Aryna Sabalenka besa el trofeo de campeona del US Open (Foto: Carlos Saavedra).
Aryna Sabalenka besa el trofeo de campeona del US Open (Foto: Carlos Saavedra).
Gonzalo López Mero

Gonzalo López Mero

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka se coronó campeona del US Open 2025 al derrotar con autoridad a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6 (7-3). La final se disputó en Nueva York. Con este triunfo, Sabalenka no solo reafirma su posición como número uno del ranking WTA, sino que también cierra una temporada espectacular, consolidándose como la gran dominadora del circuito femenino.

Desde el inicio, Sabalenka exhibió un tenis impecable, combinando una defensa sólida con golpes ganadores que desbordaron a su rival. Su serenidad y orden táctico fueron clave para controlar el partido, especialmente en los momentos decisivos. 

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka en acción en la final ante la estadounidense Amanda Anisimova (Foto: Carlos Saavedra).
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka en acción en la final ante la estadounidense Amanda Anisimova (Foto: Carlos Saavedra)

En el primer set, la bielorrusa quebró el servicio de Anisimova en el cuarto juego y mantuvo la ventaja para cerrar el parcial por 6-3 en apenas 35 minutos. En el segundo set, Anisimova mostró mayor resistencia, llevando la manga a un tiebreak, pero Sabalenka se mantuvo firme y lo resolvió con un contundente 7-3.

Aryna Sabalenka fue la que dominó

Por su parte, Anisimova, de 24 años, no encontró la regularidad necesaria para competir al máximo nivel. Su ansiedad por cerrar los puntos rápidamente la llevó a cometer múltiples errores no forzados, un factor determinante en su derrota. A pesar de su esfuerzo, la estadounidense no pudo contrarrestar el poderío y la consistencia de Sabalenka. La Bielorrusa dominó los intercambios desde la línea de fondo.

Aryna Sabalenka tras ganar la final del US Open (Foto Carlos Saavedra).
Aryna Sabalenka tras ganar la final del US Open (Foto Carlos Saavedra).

Con esta victoria, Sabalenka suma su segundo título del US Open y eleva a cuatro su cuenta de Grand Slams, tras sus triunfos en el Abierto de Australia 2023 y 2024. Además del trofeo, la bielorrusa se llevó un premio de USD 5 millones, mientras que Anisimova recibió USD 2,5 millones como finalista.

Este nuevo éxito consolida el gran momento deportivo de Sabalenka. A sus 27 años demuestra una madurez y un nivel de juego que la posicionan como la referente indiscutida del tenis femenino. Su combinación de potencia, precisión y mentalidad ganadora la convierte en una rival temida, y su reinado en la WTA parece lejos de terminar.

