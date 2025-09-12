Arteta confirma disponibilidad de Hincapié para el partido ante Nottingham Forest

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, elogió la adaptación del defensor ecuatoriano Piero Hincapié durante una conferencia de prensa este viernes 12 de septiembre de 2025 en Londres, Inglaterra. El jugador, de 23 años, está disponible para debutar en la Premier League este sábado 13 de septiembre contra Nottingham Forest en el Emirates Stadium, tras su llegada en préstamo desde Bayer Leverkusen para reforzar la defensa del equipo.

Contrato de Hincapié

Hincapié se unió al Arsenal en un préstamo por la temporada 2025-2026 con opción de compra por 61 millones de dólares, más una cláusula de venta del 10%, según el anuncio oficial del club el 1 de septiembre de 2025. El defensor, nacido el 9 de enero de 2002 en Esmeraldas, Ecuador, lleva el número 5 y se incorpora tras la salida de Jakub Kiwior al Porto en un préstamo con obligación de compra por $29,3 millones. Arteta mencionó que Hincapié fue seguido por el club durante años y se incorporó para cubrir la posición tras la partida de Kiwior, aportando versatilidad en defensa y diferentes formaciones.

En la conferencia, Arteta destacó. “Es un jugador al que seguimos durante años y se puso a disposición. También se marchó Jakub, y ahora necesitábamos otro jugador en esa posición que pudiera mejorar lo que ya teníamos, jugar en diferentes posiciones y formaciones”. Respecto a Hincapié, agregó: “Un jugador que, obviamente, ya tiene mucha experiencia a su edad, así que estamos muy contentos de tenerlo”.

Comentarios de Arteta sobre la adaptación

Arteta confirmó la disponibilidad de Hincapié pese a su reciente llegada: “Está listo para jugar. Solo ha entrenado dos días con nosotros, hizo un largo viaje con la selección y jugó un partido muy exitoso contra Argentina al final. Pero, en general, está disponible”. El ecuatoriano participó en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, donde Ecuador superó 1-0 ante Argentina el 9 de septiembre de 2025, consolidando su rol en la Selección Ecuatoriana con 46 partidos disputados hasta la fecha.

El Arsenal, que ocupa la tercera posición en la Premier League 2025-2026 con un inicio invicto, viene de una victoria 5-0 ante Leeds United en la tercera jornada. Arteta se refirió al próximo encuentro: “Eso es lo que queremos y tuvimos un partido excelente contra el Leeds. Sin duda, contra el Forest será un partido muy diferente. Pero fue un comienzo ante nuestra gente después de 10 días; lo esperamos con ilusión”. El Emirates Stadium, con capacidad para 60.704 espectadores, se presenta como una fortaleza para los Gunners en esta fecha cuatro.

Nottingham Forest, dirigido por Ange Postecoglou desde su reciente nombramiento, ocupa la décima posición y no ha mantenido la portería en cero en sus últimos 11 partidos de Premier League. El encuentro inicia a las 6h30, y será transmitido por canales como Sky Sports en el Reino Unido.

Trayectoria de Piero Hincapié

Hincapié se formó en las categorías inferiores de Independiente del Valle, donde debutó en la Serie A ecuatoriana en 2020 a los 17 años. Permaneció solo unos meses antes de transferirse a Talleres de Córdoba en Argentina por 1 millón de dólares por el 50% de sus derechos. En Talleres, disputó 22 partidos durante la temporada 2020-2021, destacando en la Primera División argentina.

En julio de 2021, Hincapié dio el salto a Europa al fichar por Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana. Allí, acumuló más de 100 apariciones hasta su salida, contribuyendo a la conquista del título de Bundesliga en la temporada 2023-2024, el primero en la historia del club, junto con la DFB-Pokal y la DFL-Supercup. Sus estadísticas totales con Leverkusen incluyen 166 encuentros, 7 goles y 5 asistencias, posicionándolo como titular indiscutido y renovando contrato hasta 2029 antes de su deseo de cambio.

En la temporada 2024-2025, Hincapié jugó 116 partidos en la Bundesliga, mostrando versatilidad como central o lateral izquierdo. Su valor de mercado se estima en 61 millones, según Transfermarkt. Internacionalmente, participó en la Copa América 2021 y 2024, y en el Mundial 2022 con Ecuador.

Debut y próximos compromisos

El posible debut de Hincapié llega en un momento clave para el Arsenal, que busca mantener el ritmo en la Premier League. El equipo de Arteta ha invertido más de 352 millones de dólares en ocho fichajes este verano, incluyendo a Hincapié como refuerzo defensivo junto a Riccardo Calafiori y Myles Lewis-Skelly.

Tras el partido contra Nottingham Forest, el Arsenal enfrentará su estreno en la UEFA Champions League 2025-2026 el 16 de septiembre ante Athletic Bilbao en el San Mamés de Bilbao, España. Esta fase de grupos incluye rivales como Bayern Munich y Barcelona para otros equipos, pero el sorteo del 29 de agosto definió el calendario para los Gunners. La Premier League, con 20 equipos, se extiende hasta mayo de 2026, con el Arsenal apuntando a desafiar por el título tras dos temporadas de alto rendimiento defensivo.

Destaca a Hincapié

Hincapié, de 1,84 metros de altura y zurdo, aporta presencia física y flexibilidad táctica, como señaló Arteta. “Tiene una real presencia física, con su versatilidad y flexibilidad táctica dándonos fuertes opciones defensivas adicionales”. Su integración fortalece un plantel que incluye a William Saliba y Gabriel Magalhães como centrales titulares, aunque lesiones afectan a jugadores como Bukayo Saka y Saliba.

El fútbol ecuatoriano celebra este paso, ya que Hincapié se convierte en el primer jugador de su país en el Arsenal, uniéndose a una tradición de sudamericanos en el club. La noticia, reportada en conferencias y sitios oficiales, genera expectativa para su contribución en la temporada.