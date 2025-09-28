Arsenal supera a Newcastle en jornada 6 de Premier League sin Piero Hincapié.

Arsenal derrotó 1-2 a Newcastle United este 28 de septiembre de 2025 en el St. James’ Park de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, por la sexta fecha de la Premier League 2025-26. El partido que no contó con la participación de Piero Hincapié estuvo marcado por un gol decisivo en el minuto 90+8.

El encuentro comenzó con dominio del Arsenal en los primeros cinco minutos, generando varias ocasiones de peligro ante la portería de Nick Pope, según reportes de Sofascore. El equipo dirigido por Mikel Arteta presionó alto, pero una polémica surgió al minuto 17 cuando un choque entre Viktor Gyökeres y Pope no fue revisado por el VAR, pese a las protestas de los Gunners.

Pope se consolidó como figura del primer tiempo con atajadas clave ante disparos de los visitantes, manteniendo el cero en su arco. A pesar del asedio, Newcastle abrió el marcador al minuto 35 con un cabezazo de Nick Woltman, quien venció a Gabriel Magalhães en un tiro de esquina, como detalló VAVEL USA en su cobertura en vivo.

En el inicio de la segunda mitad, los locales se replegaron, permitiendo al Arsenal retomar el control. Pope continuó con intervenciones destacadas, pero el empate llegó al minuto 72 mediante un testarazo de Mikel Merino, asistido desde un centro de Bukayo Saka. El partido se extendió por revisiones y lesiones menores, culminando en el 90+8 con el gol de la victoria de Gabriel, de cabeza en otro córner.

Ausencia de Piero Hincapié

Piero Hincapié, defensor ecuatoriano de 23 años fichado en préstamo desde Bayer Leverkusen, debutó con Arsenal el 16 de septiembre de 2025 en la Champions League ante Athletic Bilbao, ingresando seis minutos y recibiendo elogios de Arteta por su impacto. Sin embargo, una lesión en la ingle sufrida en entrenamientos lo dejó fuera del banquillo para el empate ante Manchester City el 22 de septiembre y el duelo de EFL Cup contra Port Vale el 24 de septiembre.

Arteta confirmó el diagnóstico el 23 de septiembre: “Cogió una pequeña lesión en la ingle. Tendremos que evaluarlo en los próximos días”. Esta molestia, agravada por la falta de pretemporada tras una cirugía previa, impidió su inclusión en la convocatoria ante Newcastle, donde el técnico optó por rotaciones en defensa con William Saliba y Ben White como alternativas principales.

Hincapié, con 46 partidos por Ecuador incluyendo el Mundial 2022, compite por el puesto de lateral izquierdo o central con Riccardo Calafiori. Su ausencia en este partido marca el tercer encuentro consecutivo perdido, extendiendo su adaptación lenta al equipo inglés desde su llegada en agosto de 2025.

Contexto en la Premier League

La Premier League 2025-26, con 20 equipos en 38 jornadas, inició el 16 de agosto. Arsenal ocupa el segundo puesto con 13 puntos tras cinco victorias y un empate, por encima de Newcastle en el 13º con 6 puntos, según la tabla de Sofascore al cierre de la fecha 5. El equipo de Arteta suma tres victorias consecutivas en liga, incluyendo un 3-0 ante Nottingham Forest el 13 de septiembre.

Newcastle, bajo Eddie Howe, ha mantenido tres porterías a cero en sus últimos tres partidos de liga, pero cedió ante la presión final de Arsenal.

Implicaciones para Ecuador

La lesión de Hincapié genera preocupación para la Selección ecuatoriana, que se prepara para eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El defensor ha sido titular habitual bajo Sebastián Beccacece, con 4 partidos disputados en la actual ventana. Su recuperación, estimada en una semana por Arteta, es clave para mantener ritmo competitivo antes de la próxima fecha FIFA en octubre.

El triunfo posiciona a Arsenal con 16 puntos en la tabla, a 4 del líder Manchester City, y extiende su racha invicto a 6 partidos en todas las competiciones. Próximo reto: PSV Eindhoven en Champions League el 1 de octubre. Para búsquedas como “Arsenal vs Newcastle 2025 resultado” o “lesión Piero Hincapié Arsenal”, este resumen detalla los hechos clave del encuentro.