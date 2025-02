Compártelo con tus amigos:

Hernán Galíndez, guardameta de la selección ecuatoriana y figura de Huracán, renovó su contrato con el club argentino este jueves 20 de febrero de 2025, en Buenos Aires, extendiendo su vínculo hasta diciembre de 2027.

Huracán oficializó la renovación de Hernán Galíndez mediante un comunicado en redes sociales, destacando que el arquero, de 37 años, extendió su contrato por dos temporadas más, pasando de diciembre de 2026 a diciembre de 2027. Galíndez, nacido en Rosario, Argentina, y nacionalizado ecuatoriano, arribó al Globo en enero de 2024 tras su paso por Aucas de Ecuador. Desde entonces, ha disputado 45 partidos oficiales, consolidándose como capitán y referente.

En la Liga Argentina 2024, Galíndez fue uno de los arqueros más destacados, jugando 27 encuentros y recibiendo solo 18 goles, lo que lo ubicó como el tercer portero con menos tantos encajados, detrás de Tomás Marchiori (16) y Rodrigo Rey (17). Además, mantuvo su valla invicta en 12 partidos y registró 55 salvadas, según datos de Transfermarkt y estadísticas oficiales del club.

Números que avalan su continuidad

En lo que va de la temporada 2025, iniciada en enero, Galíndez ha disputado 6 partidos, acumulando 540 minutos en cancha. Ha recibido 4 goles, promediando 0.7 tantos por encuentro, y supera las 3 salvadas por juego, según reportes de Huracán y analistas deportivos. Su debut ante Boca Juniors, encajó dos goles, pero mantuvo solidez en duelos posteriores contra Belgrano y Argentinos Juniors.

El arquero, mundialista con Ecuador en Catar 2022, llegó a Huracán por una transferencia de 350.000 dólares, que incluyó el 100% de sus derechos económicos y federativos. Su renovación incluye una mejora salarial, reflejo de su aporte en la campaña 2024, donde el Globo peleó el título hasta la última fecha, cayendo ante Vélez Sarsfield.

Contexto del fútbol argentino donde juega Galíndez

La Liga Profesional argentina, una de las más competitivas de Sudamérica, valora la experiencia de arqueros como Galíndez, quien combina reflejos y capacidad de liderazgo. Su renovación llega previo al clásico contra San Lorenzo, un partido clave para Huracán en la temporada 2025. Además, su continuidad refuerza al equipo en un mercado donde clubes como Boca Juniors habían mostrado interés por él en 2024.

Galíndez, con más de 300 partidos en su carrera entre Ecuador y Argentina, sigue siendo pieza clave tanto en Huracán como en la selección ecuatoriana, donde es habitual en las convocatorias para las Eliminatorias al Mundial 2026. Su contrato hasta 2027 asegura estabilidad en el arco del Globo.

Héctor Nereo, hincha y socio del club, desde finales de la década del 40, le envió un mensaje conmovedor a Galíndez, en sus redes sociales, previo a su renovación. “Un orgullo tenerte; tengo 87 años. Socio desde 1947, vi todo tipo de arqueros en Huracán. (Gabriel) Ogando, (Héctor) Balei, de selección y otros buenos. Pero la tranquilidad que vos me das no me la dio ninguno. Gracias por ser buen jugador y buena persona”, fue el mensaje del fiel hincha.