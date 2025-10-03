Argentina confirma equipo para enfrentamientos amistosos contra Venezuela y Puerto Rico

La Selección Argentina publicó su lista de convocados para los próximos amistosos internacionales frente a Venezuela y Puerto Rico, que se disputarán en Estados Unidos en la Fecha FIFA de octubre.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a la Vinotinto el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami y se medirá con el seleccionado boricua el lunes 13 en el Soldier Field de Chicago, preparando la fase definitiva hacia el Mundial 2026, para el cual Argentina clasificó como campeón defensor.

La nómina oficial incluye 28 futbolistas, en la que resaltan figuras consagradas mundialmente como Lionel Messi, Julián Álvarez, Franco Mastantuono, Lautaro Martínez, y Emiliano “Dibu” Martínez. Sin embargo, la convocatoria también trae novedades interesantes del ámbito local, como la inclusión de Lautaro Rivero, joven defensor de River Plate que ha tenido destacadas actuaciones en sus recientes nueve partidos, y el arquero Facundo Cambeses, de Racing Club, quien tiene experiencia en selecciones juveniles y se abre paso en el fútbol argentino.

Convocados destacados y ausencias

Entre los jugadores que representan al fútbol argentino doméstico se destacan también Leandro Paredes (Boca Juniors), Gonzalo Montiel y Marcos Acuña (River Plate). Además, jugadores del Palmeiras, que eliminó a River en la Copa Libertadores, estarán presentes: Aníbal Moreno, quien hará su debut en la selección mayor, y José Manuel López.

La lista también incluye a figuras europeas relevantes, como Marcos Senesi (Bournemouth), convocado en sustitución de jugadores lesionados en su posición, tales como Licha Martínez y Facundo Medina. Entre las bajas por lesión se encuentran Exequiel Palacios, quien renovó contrato con Bayer Leverkusen, y Paulo Dybala, quien continúa su recuperación en Roma. Por su parte, jóvenes talentos como Matías Soulé, Valentín Barco y otros quedaron fuera para estos compromisos.

Nombres completos y preparación para el Mundial

La nómina completa de convocados para los amistosos es la siguiente:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace) y Facundo Cambeses (Racing Club).

Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

Volantes: Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Franco Mastantuono.

Delanteros: Nicolás González, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Estos encuentros servirán para que Scaloni evalúe y consolide el plantel que defenderá el título en la Copa Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Tras estas fechas, la Albiceleste hará una gira por África y Asia en noviembre, con partidos pendientes por definir.

Amistosos en Estados Unidos

El duelo frente a Venezuela, que Argentina ya venció 3-0 en la reciente fecha de eliminatorias, será el primero de estos amistosos, seguido por el encuentro ante Puerto Rico, ubicado en el puesto 157 del ranking FIFA y ya eliminado en las clasificatorias hacia la próxima Copa del Mundo.

Estos partidos también permitirán dar rodaje a jugadores con menos minutos y opciones nuevas, buscando equilibrio y alternativas para el plantel albiceleste, que tiene la vista puesta en mantener su hegemonía mundialista y llegar en óptimas condiciones a la cita máxima del fútbol.