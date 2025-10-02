Alejandro Cabeza será baja en Liga de Quito entre 3 y 6 meses tras lesión en el hombro

La lesión ocurrió en el reciente partido de cuartos de final de la Libertadores ante Sao Paulo. En este cotejo donde Cabeza sufrió dos luxaciones consecutivas en el mismo hombro derecho. Tras evaluaciones médicas, fue sometido a una intervención quirúrgica que compromete su regreso inmediato.

Impacto en la temporada y desafíos para LDU

Esta baja representa un gran desafío para el cuerpo técnico y el plantel ‘albo’, que tendrá que reorganizar su ofensiva para afrontar los próximos compromisos en el plano local e internacional, incluyendo la fase decisiva del hexagonal final de la LigaPro, la Copa Libertadores y la Copa Ecuador.

El delantero de 28 años se destacaba por su rendimiento esta temporada, en la que sumó 17 partidos entre LigaPro y Copa Libertadores, con un registro de 4 goles y 1 asistencia. Su ausencia será muy sensible para LDU, que continuará confiando en jugadores como Jeison Medina y Michael Estrada para mantener la fortaleza ofensiva.

Calendario y perspectivas para Liga Deportiva Universitaria

Liga de Quito tiene programados importantes partidos en los próximos meses, comenzando con el duelo por el hexagonal final de la LigaPro contra Universidad Católica el sábado 4 de octubre, y la Copa Ecuador frente a San Antonio el 9 de octubre. Además, la disputa de las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras se torna incierta para la delantera debido a esta lesión.

El plantel podrá inscribir refuerzos para esta instancia del torneo continental, pero por ahora el cuerpo técnico deberá ajustar sus estrategias para afrontar esta etapa sin uno de sus hombres clave en ataque.