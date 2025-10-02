COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol

Alejandro Cabeza será baja en Liga de Quito entre 3 y 6 meses tras lesión en el hombro

Alejandro Cabeza, delantero de Liga de Quito, será baja de 3 a 6 meses tras lesión en el hombro derecho, informó el club.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Alejandro Cabeza será baja en Liga de Quito entre 3 y 6 meses tras lesión en el hombro
Alejandro Cabeza, delantero de Liga de Quito, podría perderse el resto de la temporada.
Alejandro Cabeza será baja en Liga de Quito entre 3 y 6 meses tras lesión en el hombro
Alejandro Cabeza, delantero de Liga de Quito, podría perderse el resto de la temporada.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

Alejandro Cabeza estará fuera del terreno de juego entre 3 y 6 meses tras una lesión grave en su hombro derecho que requirió cirugía. Esta baja golpea a los ‘albos’ justo en la preparación para el hexagonal final de la LigaPro. Además en la recta final de la Copa Libertadores y Copa Ecuador, dejando al equipo con la urgencia de reorganizar su ofensiva.

La lesión ocurrió en el reciente partido de cuartos de final de la Libertadores ante Sao Paulo. En este cotejo donde Cabeza sufrió dos luxaciones consecutivas en el mismo hombro derecho. Tras evaluaciones médicas, fue sometido a una intervención quirúrgica que compromete su regreso inmediato.

Impacto en la temporada y desafíos para LDU

Esta baja representa un gran desafío para el cuerpo técnico y el plantel ‘albo’, que tendrá que reorganizar su ofensiva para afrontar los próximos compromisos en el plano local e internacional, incluyendo la fase decisiva del hexagonal final de la LigaPro, la Copa Libertadores y la Copa Ecuador.

El delantero de 28 años se destacaba por su rendimiento esta temporada, en la que sumó 17 partidos entre LigaPro y Copa Libertadores, con un registro de 4 goles y 1 asistencia. Su ausencia será muy sensible para LDU, que continuará confiando en jugadores como Jeison Medina y Michael Estrada para mantener la fortaleza ofensiva.

Calendario y perspectivas para Liga Deportiva Universitaria

Liga de Quito tiene programados importantes partidos en los próximos meses, comenzando con el duelo por el hexagonal final de la LigaPro contra Universidad Católica el sábado 4 de octubre, y la Copa Ecuador frente a San Antonio el 9 de octubre. Además, la disputa de las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras se torna incierta para la delantera debido a esta lesión.

El plantel podrá inscribir refuerzos para esta instancia del torneo continental, pero por ahora el cuerpo técnico deberá ajustar sus estrategias para afrontar esta etapa sin uno de sus hombres clave en ataque.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa amplía el feriado de octubre y lo declara no recuperable en medio de protestas

Asamblea Nacional no logra destituir a legisladora Nuria Butiñá por caso de diezmos

Se registran nuevos enfrentamientos entre quienes quieren trabajar y los manifestantes del paro

Thomas Müller supera a Toni Kroos y se convierte en el alemán con más títulos en la historia

Gobierno de Ecuador evalúa compensación a distribuidores de combustible tras eliminación de subsidio al diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa amplía el feriado de octubre y lo declara no recuperable en medio de protestas

Asamblea Nacional no logra destituir a legisladora Nuria Butiñá por caso de diezmos

Se registran nuevos enfrentamientos entre quienes quieren trabajar y los manifestantes del paro

Thomas Müller supera a Toni Kroos y se convierte en el alemán con más títulos en la historia

Gobierno de Ecuador evalúa compensación a distribuidores de combustible tras eliminación de subsidio al diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa amplía el feriado de octubre y lo declara no recuperable en medio de protestas

Asamblea Nacional no logra destituir a legisladora Nuria Butiñá por caso de diezmos

Se registran nuevos enfrentamientos entre quienes quieren trabajar y los manifestantes del paro

Thomas Müller supera a Toni Kroos y se convierte en el alemán con más títulos en la historia

Gobierno de Ecuador evalúa compensación a distribuidores de combustible tras eliminación de subsidio al diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO