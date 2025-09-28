¡Al rojo vivo! ¿Quiénes entran al hexagonal? La Fecha 30 que lo decide todo

Universidad Católica, Deportivo Cuenca, Orense SC y Libertad FC se jugarán este domingo los tres cupos restantes al hexagonal final de la LigaPro Serie A 2025. Lo harán en estadios de Quito, Machala y Loja, a las 16h00 en horario unificado, para completar el grupo junto a Independiente del Valle, Barcelona SC y Liga de Quito, cerrando la Fecha 30 de la Fase Inicial y definiendo clasificaciones a la Copa Libertadores y Sudamericana 2026.

La LigaPro Serie A 2025, en su 67ª edición bajo este formato, adopta un nuevo sistema aprobado en septiembre de 2024 por el Consejo de Presidentes. La Fase Inicial consta de 30 fechas a doble vuelta entre los 16 equipos, tras lo cual los seis primeros inician el Hexagonal Final por el título con los puntos acumulados.

El ganador se corona campeón nacional y clasifica a la Copa Libertadores 2026 como Ecuador 1; el segundo y tercero obtienen plazas como Ecuador 2 y 3. Del cuarto al sexto lugar van a la Copa Sudamericana 2026. El Hexagonal Intermedio (puestos 7-12) otorga al vencedor el último cupo sudamericano, y el Cuadrangular de Descenso (13-16) relega a los dos últimos a la Serie B.

Independiente del Valle, Barcelona SC y Liga de Quito aseguraron su boleto al hexagonal por el título. Universidad Católica (46, +18 DG), Deportivo Cuenca (46, +7 DG) y Orense SC (46, +2 DG) sellaron matemáticamente su presencia entre los seis primeros, aunque la Fecha 30 definirá posiciones exactas. Libertad FC (43, +5 DG) acecha desde el séptimo puesto.

Duelo capitalino por dos boletos directos

El Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, albergará el choque entre Universidad Católica y Deportivo Cuenca a las 16h00. Los ‘Camaratas’, dirigidos por Diego Martínez, vencieron 2-4 a Liga de Quito en la Fecha 29. Un empate clasificaría a ambos al hexagonal, independientemente de otros resultados, por su igualdad en puntos y superioridad en diferencia de goles sobre rivales. Católica busca al menos un cupo a Libertadores, tras lograr 12 triunfos, 10 empates y 7 derrotas.

Deportivo Cuenca, bajo Norberto Araujo (argentino nacionalizado ecuatoriano), cayó 0-1 ante Barcelona SC en la jornada anterior. El equipo austral viene de salvar la categoría en 2024 y aspira al hexagonal final, con 13 triunfos, 7 empates y 9 derrotas en la temporada.

Machala: Orense resiste ante Emelec por la permanencia en zona alta

En el Estadio 9 de Mayo de Machala (capacidad 16.000), Orense SC recibe a Emelec. Los machaleños, con Ángel Mena (ex Emelec, 5 goles en 2025) y Gabriel Achilier (defensor con pasado azul), empataron 0-0 con Aucas en la Fecha 29. Un punto basta para confirmar su hexagonal, pero una derrota combinada con victoria de Libertad los excluiría. Dirigidos por Raúl Antuña, Orense suma 13 triunfos, 7 empates y 9 derrotas.

Emelec, octavo con 41 puntos, ya está en el Hexagonal Intermedio por Sudamericana. Bajo Guillermo Duró (argentino, contratado en julio 2025), golearon 4-0 a El Nacional en la Fecha 29, con doblete de Leonardo Campana.

Loja: Libertad busca milagro ante Vinotinto en el descenso

El Estadio Reina del Cisne de Loja (capacidad 14.935, inaugurado 2017) acoge a Libertad FC vs. Vinotinto FC (27 puntos, 14º). Libertad, dirigido por Juan Carlos León, empató 1-1 con Macará en la Fecha 29 y necesita ganar más derrota de Orense para escalar al hexagonal.

Vinotinto, debutante en 2025, goleó 4-1 a Manta FC en la Fecha 29 y se aferra a puntos para evitar el Cuadrangular de Descenso, donde los dos últimos bajan. Con 27 puntos, está a tres de Delfín (30, 12º).

Otros duelos y panorama intermedio-descenso

Liga de Quito (clasificado) enfrenta a Técnico Universitario (28 puntos, 13º) en el Estadio Bellavista de Ambato. Técnico busca alejarse del descenso tras 1-0 ante Delfín en Fecha 28. Independiente del Valle mide a Delfín en el Estadio Banco Guayaquil. Los ‘cetáceos’ arriesgan caer al cuadrangular si pierde y Técnico gana.

El Hexagonal Intermedio incluye a Emelec, Aucas , Macará y El Nacional. Libertad y Delfín completan si no suben. El ganador va a Sudamericana 2026.

Formato innovador y transmisión

Este sistema premia la regularidad: puntos de la Fase Inicial se arrastran a fases finales, con 10 partidos en cada hexagonal. Byron Palacios, de Universidad Católica, lidera la tabla de goleadores con 17 tantos.

El fútbol ecuatoriano, con 16 clubes desde 2019, ve en 2025 el debut de Vinotinto, elevando a 62 equipos históricos en Serie A.