El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, lanzó un reto al periodista Vito Muñoz. Ambos apostarán por un fin solidario en el marco de la Noche Amarilla.

Este sábado 22 de marzo se jugará la Noche Amarilla en Portoviejo. Este importante cotejo amistoso está generando revuelvo en la comunidad manabita. Tanto así que el alcalde Javier Pincay, retó al periodista y empresario ecuatoriano Vito Muñoz.

El alcalde Pincay en un video que circula en redes sociales, invitó a Muñoz a realizar una apuesta para este partido que se espera que gran afluencia de público en el estadio Reales Tamarindos.

“Señor Vito Muñoz, le propongo algo más, si la Liga de Portoviejo gana, a parte del encebollado, usted me ayudará con kits de alimentos para a entregar a los damnificados por el invierno que tanto lo necesitan. Confirme”, retó el alcalde.

Mientras tanto, el periodista Muñoz en el programa Esto es Fútbol que se transmite por el canal de YouTube Marca 90, aceptó públicamente la propuesta del alcalde Pincay. “Usted en un gran alcalde y yo no me voy a quedar. Le acepto la apuesta, pero no creo que sea de dinero. Aclaro, en Manabí soy de Liga de Portoviejo (…) acepto la apuesta”, dijo el comunicador.

La Noche Amarilla que se jugará en Portoviejo, es parte de las actividades que realiza el cuadro torero por su centenario que cumplirá el próximo 1 de mayo.

Por su parte, Liga de Portoviejo, tomará este cotejo con gran responsabilidad ya que le sirve de preparación para lo que será la Copa Ecuador 2025 y el campeonato provincial de Ascenso. Las entradas ya están a la venta en las instalaciones del estadio Reales Tamarindos.