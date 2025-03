Compártelo con tus amigos:

Liga de Quito arrancará la Copa Libertadores 2025 el 2 de abril ante Central Córdoba, con duelos inéditos frente a Táchira y un reencuentro con Flamengo.

Liga de Quito comenzará su participación en la Copa Libertadores 2025 el 2 de abril enfrentando a Central Córdoba en Argentina, según Conmebol, para medirse en el Grupo C a Deportivo Táchira y Flamengo, rivales con valores de plantilla detallados por Transfermarkt, en busca de avanzar a octavos.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, realizado el 17 de marzo en Luque, Paraguay, ubicó a Liga de Quito en el Grupo C junto a Central Córdoba de Argentina, Deportivo Táchira de Venezuela y Flamengo de Brasil. El calendario establece seis fechas entre abril y mayo, con el equipo ecuatoriano enfrentando rivales de diferente calibre económico y trayectoria.

“Flamengo es nuestro amigo en Río y serán nuestras primeras veces jugando contra Táchira y Central Córdoba. Un gran rival por supuesto al igual que los otros. Miramos a nuestros rivales con respeto y los enfrentaremos con responsabilidad. Ojalá podamos llegar a las instancias más lejanas”, expresó Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito.

Valores de las plantillas del Grupo C

Según Transfermarkt, Flamengo domina con una plantilla valorada en 272,8 millones de dólares, mientras que Liga de Quito alcanza $25,8 millones. Central Córdoba tiene un valor de $17,9 millones, y Deportivo Táchira cierra con $8,8 millones. Estos montos reflejan las inversiones de cada club para el torneo continental.

El fixture inicia el 2 de abril con Liga visitando a Central Córdoba en Santiago del Estero, un duelo inédito. El 9 de abril, recibirá a Deportivo Táchira en Quito, también por primera vez en Libertadores. El 23 de abril, se reencontrará con Flamengo en el Rodrigo Paz Delgado, tras enfrentarlo en 2019 (2-1 para Liga en Quito y 3-1 para Flamengo en Brasil).

La fase continuará el 7 de mayo, cuando Liga visite a Deportivo Táchira en San Cristóbal, otro encuentro sin antecedentes en el torneo. El 14 de mayo, viajará a Río de Janeiro para medirse a Flamengo en el Maracaná. Finalmente, el 28 de mayo, cerrará recibiendo a Central Córdoba en Quito, buscando sellar su clasificación.

Choque histórico y competitivo entre Liga de Quito y Flamengo

Liga y Flamengo ya se cruzaron en la Libertadores 2019, con una victoria por equipo en la fase de grupos. Ante Central Córdoba y Deportivo Táchira, el albo disputará partidos inéditos en esta competencia. El equipo quiteño, campeón en 2008, enfrentará a un Flamengo tricampeón (1981, 2019, 2022), mientras que Central Córdoba debuta en fase de grupos y Táchira suma 25 participaciones sin títulos.

El Grupo C combina desafíos geográficos, con partidos a nivel del mar y en la altura de Quito (2.850 metros). Los dos primeros avanzarán a octavos, y el tercero irá a la Sudamericana.

Fixture de Liga de Quito en la Libertadores

Fecha 1 (semana del 2 de abril)

Central Córdoba vs Liga de Quito

Fecha 2 (semana del 9 de abril)

Liga de Quito vs Deportivo Táchira

Fecha 3 (semana del 23 de abril)

Liga de Quito vs Flamengo

Fecha 4 (semana del 7 de mayo)

Deportivo Tachira vs Liga de Quito

Fecha 5 (semana del 14 de mayo)

Flamengo vs Liga de Quito

Fecha 6 (semana del 28 de mayo)

Liga de Quito vs Central Córdoba

Julio Moreira V.