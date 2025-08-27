COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Quito
Sociedad

Denuncias por atención deficiente en la ANT Quito: usuarios reportan caos y largas esperas

Los ciudadanos reclaman acciones inmediatas que incluyan aumento de personal, mejoras en la infraestructura técnica y optimización del sistema de turnos.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Denuncias por atención deficiente en la ANT Quito usuarios reportan caos y largas esperas
El usuario @ElSebas_VA publicó en la red social X una imagen que muestra la situación en la matriz de la ANT, ubicada en la avenida Occidental de Quito, donde el sistema de turnos presenta fallas. En su publicación, señaló que más de 100 personas permanecían represadas sin poder ser atendidas debido a estas fallas en el sistema.
Denuncias por atención deficiente en la ANT Quito usuarios reportan caos y largas esperas
El usuario @ElSebas_VA publicó en la red social X una imagen que muestra la situación en la matriz de la ANT, ubicada en la avenida Occidental de Quito, donde el sistema de turnos presenta fallas. En su publicación, señaló que más de 100 personas permanecían represadas sin poder ser atendidas debido a estas fallas en el sistema.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en Quito atraviesa una ola de críticas ciudadanas por los problemas en la atención de usuarios que buscan realizar trámites. Los reclamos se intensificaron en la red social X entre el 25 y 27 de agosto de 2025.

Quienes acuden a las oficinas para obtener licencias o realizar la matriculación vehicular enfrentan demoras de varias horas, fallos técnicos y escasez de personal. Incluso ciudadanos con turnos agendados denuncian una deficiente atención en las principales sedes.

Quejas en redes sociales contra la ANT

El 26 de agosto del 2025, el usuario Jorge Eduardo Peñafiel (@JorgeSports10) criticó en X: “Una falta de respeto señores de la @ANT_ECUADOR. Solo una persona atendiendo más de 100 turnos. Se necesita solución”. El mensaje, acompañado de una foto, denunció la saturación en las oficinas y la ausencia de funcionarios suficientes.

Ese mismo día, la periodista deportiva Mishell Duque (@MishuDS) relató haber esperado muchas horas por un certificado. “La espera es tan larga que hasta venden comida dentro de la @ANT_ECUADOR”, escribió. La publicación incluyó otra foto que mostraba un improvisado carrito de papas y bebidas en los pasillos de la institución. Asimismo, destacó “Hay quienes llevan tres días y, aún con turno en mano, no han logrado ser atendidos”.

Colapso en la oficina matriz de la Occidental

Por otro lado, hoy, 27 de agosto del 2025, el usuario de X @ElSebas_VA exigió a la dirección de la ANT atender las fallas en el sistema. Su tuit advirtió que en la oficina matriz de la Av. Occidental más de 100 personas permanecían represadas debido a un sistema que “no sirve”.

Las denuncias en redes confirman que la plataforma de turnos en línea de la ANT y el sistema Axis 4.0 siguen con problemas técnicos.

Los ciudadanos reclaman acciones inmediatas que incluyan aumento de personal, mejoras en la infraestructura técnica y optimización del sistema de turnos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta Más Segura: Bomberos inauguran sistema de comunicación en Estación 3

Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública tendrá su base permanente en Tosagua

Asamblea Nacional: Polarización, controversias, multas y crisis institucional en sus primeros 100 días

Procesan a hombre por tentativa de homicidio tras ataque armado en Yantzaza

Éver Hugo Almeida asume por quinta vez como DT de Olimpia hasta 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta Más Segura: Bomberos inauguran sistema de comunicación en Estación 3

Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública tendrá su base permanente en Tosagua

Asamblea Nacional: Polarización, controversias, multas y crisis institucional en sus primeros 100 días

Procesan a hombre por tentativa de homicidio tras ataque armado en Yantzaza

Éver Hugo Almeida asume por quinta vez como DT de Olimpia hasta 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manta Más Segura: Bomberos inauguran sistema de comunicación en Estación 3

Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública tendrá su base permanente en Tosagua

Asamblea Nacional: Polarización, controversias, multas y crisis institucional en sus primeros 100 días

Procesan a hombre por tentativa de homicidio tras ataque armado en Yantzaza

Éver Hugo Almeida asume por quinta vez como DT de Olimpia hasta 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO