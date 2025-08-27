Denuncias por atención deficiente en la ANT Quito: usuarios reportan caos y largas esperas

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en Quito atraviesa una ola de críticas ciudadanas por los problemas en la atención de usuarios que buscan realizar trámites. Los reclamos se intensificaron en la red social X entre el 25 y 27 de agosto de 2025.

Quienes acuden a las oficinas para obtener licencias o realizar la matriculación vehicular enfrentan demoras de varias horas, fallos técnicos y escasez de personal. Incluso ciudadanos con turnos agendados denuncian una deficiente atención en las principales sedes.

Quejas en redes sociales contra la ANT

El 26 de agosto del 2025, el usuario Jorge Eduardo Peñafiel (@JorgeSports10) criticó en X: “Una falta de respeto señores de la @ANT_ECUADOR. Solo una persona atendiendo más de 100 turnos. Se necesita solución”. El mensaje, acompañado de una foto, denunció la saturación en las oficinas y la ausencia de funcionarios suficientes.

Ese mismo día, la periodista deportiva Mishell Duque (@MishuDS) relató haber esperado muchas horas por un certificado. “La espera es tan larga que hasta venden comida dentro de la @ANT_ECUADOR”, escribió. La publicación incluyó otra foto que mostraba un improvisado carrito de papas y bebidas en los pasillos de la institución. Asimismo, destacó “Hay quienes llevan tres días y, aún con turno en mano, no han logrado ser atendidos”.

Colapso en la oficina matriz de la Occidental

Por otro lado, hoy, 27 de agosto del 2025, el usuario de X @ElSebas_VA exigió a la dirección de la ANT atender las fallas en el sistema. Su tuit advirtió que en la oficina matriz de la Av. Occidental más de 100 personas permanecían represadas debido a un sistema que “no sirve”.

Las denuncias en redes confirman que la plataforma de turnos en línea de la ANT y el sistema Axis 4.0 siguen con problemas técnicos.

Los ciudadanos reclaman acciones inmediatas que incluyan aumento de personal, mejoras en la infraestructura técnica y optimización del sistema de turnos.