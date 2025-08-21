Denuncian a Javier Milei y su hermana Karina por presunta corrupción en compra de medicamentos

El abogado Gregorio Dalbón , conocido por representar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , presentó una denuncia penal el 20 de agosto de 2025 contra el presidente Javier Milei , la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y tres personas más. La acusación señala un supuesto esquema de “cobro y pago de coimas” relacionado con la provisión de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) .

Los otros denunciados son el director de Andis, Diego Spagnuolo , el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem , y el dueño de la droguería Suizo Argentina , Eduardo Kovalivker . La denuncia, ingresada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 , a cargo del juez Sebastián Casanello , acusa a los implicados de delitos como cohecho , administración fraudulenta , negociaciones incompatibles con la función pública y violación de la Ley de Ética Pública . Según el escrito, el esquema habría desviado fondos públicos mediante sobreprecios y retornos ilegales en contratos de medicamentos.

Audios filtrados como evidencia clave La acusación se basa en audios filtrados el 20 de agosto de 2025 por el canal de streaming Carnaval , difundidos posteriormente por medios como Clarín . En las grabaciones, atribuidas a Diego Spagnuolo , se detalla un sistema de recaudación ilegal. Spagnuolo afirma: “De lo que cobran de medicamentos tienes que poner el 8 por ciento , lo tienes que traer a la Suizo Argentina y nosotros lo subimos a la Presidencia”. Además, especifica que “a Karina le llega el 3 por ciento y el 1 por ciento se va en la operatoria”. En otro fragmento, Spagnuolo asegura haber hablado con el presidente Javier Milei sobre el esquema: “Yo hablé con el presidente. Tengo todos los ‘WhatsApp’ de Karina . Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores”. Estos audios, según la denuncia, evidencian un circuito de corrupción institucionalizado que involucra a figuras clave del Gobierno y al sector privado.

Solicitudes de investigación contra Javier Milei El abogado Dalbón solicitó medidas urgentes para esclarecer los hechos. Entre ellas, pidió allanamientos en las sedes de la Andis , la Secretaría General de la Presidencia y las oficinas de Suizo Argentina . También requirió que la Unidad de Información Financiera (UIF) analice los movimientos bancarios de la droguería y que la Inspección General de Justicia (IGJ) investigue la composición societaria de la empresa y sus vínculos con funcionarios del Ejecutivo. Estas medidas buscan rastrear el flujo de dinero y confirmar la participación de los denunciados.

Contexto político y social El escándalo estalló en un momento de alta tensión política. El mismo 20 de agosto de 2025 , el Congreso argentino rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad , con 172 votos a favor , 72 en contra y dos abstenciones . Esta ley obliga al Estado a aumentar los fondos para personas con discapacidad, un sector afectado por recortes en la gestión de Andis privilegios de la “casta” política. . La denuncia agrava las críticas al Gobierno, que había prometido combatir la corrupción y los

Antecedentes de la Andis La Agencia Nacional de Discapacidad ya había sido objeto de controversia. En 2024 , se denunciaron compras por 27 mil millones de pesos a Suizo Argentina sin licitación pública, según reveló el periodista Tomás Méndez . Además, Spagnuolo , quien asumió la dirección de Andis en enero de 2024 , carece de experiencia previa en discapacidad y ha sido cuestionado por despidos masivos y la baja de más de 100 mil pensiones . Su único antecedente en la gestión pública fue como asesor de un funcionario procesado por malversación de fondos.