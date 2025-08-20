Denil Castillo y Yaimar Medina disputan los play-offs de la UEFA Europa League

Los ecuatorianos Denil Castillo y Yaimar Medina disputarán los partidos de ida de los play-offs de la UEFA Europa League en Herning, Dinamarca, y Poznań, Polonia, con FC Midtjylland y KRC Genk, respectivamente, para clasificar a la fase de grupos del torneo.

Midtjylland vs. KuPS Kuopio

El FC Midtjylland, equipo del mediocampista ecuatoriano Castillo, enfrentará al KuPS Kuopio de Finlandia a las 11h30 en el MCH Arena de Herning, Dinamarca, por el duelo de ida de los play-offs de la UEFA Europa League 2025/26. En la tercera ronda clasificatoria, Midtjylland superó al Fredrikstad FK de Noruega con un global de 5-1. Castillo, de 21 años, marcó un gol de cabeza en el partido de ida (3-1) al minuto 79 tras ingresar al 62, y fue titular en la vuelta, completando los 90 minutos.

El KuPS Kuopio avanzó tras derrotar al RFS de Letonia por 3-1 en el global. Castillo, quien suma dos goles y una asistencia en la temporada 2025/2026, es probable titular. El ganador de esta serie accederá a la fase de grupos, mientras que el perdedor competirá en la UEFA Conference League.

Genk vs. Lech Poznań

El KRC Genk, club del extremo ecuatoriano Yaimar Medina, se medirá al Lech Poznań de Polonia a las 13h30 en el Estadio Municipal de Poznań, Polonia. Genk avanzó a los play-offs tras eliminar al BSC Young Boys de Suiza por 4-2 en el global en la tercera ronda. Medina, de 20 años, ha jugado 30 minutos en la Jupiler Pro League 2025/2026, ingresando como suplente en dos partidos de las primeras cuatro jornadas, sin registrar goles ni asistencias.

Lech Poznań superó al Hapoel Beer Sheva de Israel por 5-3 en el global. Medina, quien se unió al Genken julio de 2024 desde Independiente Juniors, busca más minutos en este cruce decisivo.

Trayectoria de los ecuatorianos

Denil Castillo, nacido el 24 de marzo de 2004 en Eloy Alfaro, Ecuador, llegó al FC Midtjylland en julio de 2024 desde Liga de Quito por 4,6 millones de dólares, tras un breve paso por el Shakhtar Donetsk. En la Europa League, suma un gol y una asistencia en tres partidos, con un promedio de 78% de precisión en pases y 2.3 duelos ganados por partido. En la Danish Superliga, marcó un gol en el empate 3-3 ante Fredericia el 10 de agosto, aunque sufrió una molestia física.

Yaimar Medina, nacido el 22 de noviembre de 2004 en Esmeraldas, Ecuador, ha disputado cinco partidos con el Genk en todas las competiciones, sumando 45 minutos sin contribuciones directas de gol. Su rol como suplente refleja su proceso de adaptación al fútbol europeo.

La UEFA Europa League

La UEFA Europa League 2025/26, en su 55ª edición, reúne a 36 equipos en la fase de grupos, con los play-offs como la última etapa clasificatoria. Los partidos de ida se disputan el 21 de agosto, y los de vuelta el 28 de agosto, con la fase de liga iniciando en septiembre de 2025. Midtjylland, subcampeón de la Danish Superliga 2024/25, y Genk, octavo en la Jupiler Pro League, buscan consolidarse en el torneo, que otorga al campeón un cupo para la Supercopa de Europa 2026. La presencia de Castillo y Medina destaca el creciente impacto de los ecuatorianos en el fútbol europeo.