Denil Castillo anota en la victoria 1-3 de Midtjylland ante Fredrikstad en Europa League

Denil Castillo, mediocampista ecuatoriano, anotó un gol en la victoria 1-3 de FC Midtjylland sobre Fredrikstad este jueves 7 de agosto de 2025 en el Fredrikstad Stadion, Noruega, en el partido de ida de la tercera ronda previa de la UEFA Europa League, acercando a su equipo a la siguiente fase.

Gol decisivo de Castillo en Noruega

FC Midtjylland derrotó a Fredrikstad FK por el partido de ida de la tercera ronda previa de la UEFA Europa League 2025. Denil Castillo, ingresado al minuto 62, marcó el tercer gol al 79’ con un cabezazo tras un centro de Mikel Krüger-Johnsen, sellando el triunfo danés.

Los otros goles fueron obra de Franculino Djú al 37’ y Darío Osorio al 65’, mientras que Sondre Sørløkk descontó para Fredrikstad al 72’. Castillo, de 20 años, mostró su capacidad aérea y llegada al área, consolidando su aporte en el mediocampo.

El árbitro Ismael Cornejo no reportó incidencias mayores, y el VAR no intervino en las decisiones clave. Midtjylland, dirigido por Thomas Thomasberg, dominó la posesión con un 58%, reflejando su superioridad en el encuentro.

Trayectoria de Castillo en Europa

Denil Castillo, nacido el 24 de marzo de 2004 en Eloy Alfaro, Ecuador, se unió a FC Midtjylland en julio de 2024 desde Liga de Quito por una transferencia de 4,6 millones de dólares. Antes, jugó en Shakhtar Donetsk, donde firmó un contrato de cinco años.

En la presente temporada, Castillo ha disputado cinco partidos con Midtjylland, sumando una asistencia y un gol en la Europa League. En la ronda previa, Castillo ingresó al minuto 62 y asistió en la victoria 2-1 ante Hibernian en Escocia, ayudando a su equipo a avanzar con un global de 3-2. Su desempeño en el centro del campo, con un promedio de 78% de precisión en pases y 2.3 duelos ganados por partido, lo consolida como una pieza clave en el esquema danés.

El ecuatoriano, que ha representado a la selección de Ecuador en categorías juveniles, busca ganarse un lugar en la absoluta para el Mundial 2026 . Contexto del partido y próxima fecha FC Midtjylland , campeón de la Danish Superliga 2023-2024 , ingresó a la Europa League tras caer en la tercera ronda previa de la UEFA Champions League ante Slovan Bratislava. En la actual temporada, el equipo suma una victoria , dos empates en la liga local, ubicándose en el cuarto puesto .

La victoria ante Fredrikstad refuerza su confianza para el partido de vuelta. Fredrikstad FK, que regresó a competiciones europeas tras 16 años al ganar la Copa de Noruega 2024, se encuentra en el séptimo lugar de la Eliteserien con 26 puntos. A pesar de la derrota, mostró momentos de peligro, especialmente con el gol de Sørløkk, pero no logró igualar el marcador.

El partido de vuelta se jugará el 14 de agosto en el MCH Arena , Dinamarca, donde Midtjylland buscará sellar su pase a la fase de grupos de la UEFA Europa League .

Próximos desafíos para ambos equipos

Midtjylland enfrentará a Fredericia el 10 de agosto de 2025 en la Danish Superliga, buscando mejorar su posición en la tabla doméstica. Fredrikstad, por su parte, jugará contra Molde FK el 10 de agosto en la Eliteserien, con el objetivo de recuperar terreno tras la derrota.

El ganador de la serie entre Midtjylland y Fredrikstad avanzará a los play-offs de la Europa League, mientras que el perdedor competirá en la UEFA Conference League.