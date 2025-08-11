COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Farándula

Demi Lovato y Jonas Brothers reviven “This Is Me” en concierto en Nueva Jersey

Jonas Brothers y Demi Lovato emocionan a fans con la interpretación conjunta de “This Is Me”, canción icónica de Camp Rock.
Demi Lovato y Joe Jona interpretaron varias canciones de la película Camp Rock. FOTO: ddlovato (Instagram).
Noemí Moreira

Redacción ED.

Los Jonas Brothers y Demi Lovato sorprendieron a sus fans en Nueva Jersey al interpretar juntos “This Is Me”, tema icónico de la película Disney Camp Rock de 2008, celebrando su legado musical y la amistad que mantienen desde entonces.

En un emotivo momento, los Jonas Brothers invitaron a Demi Lovato al escenario en Nueva Jersey para revivir “This Is Me”, tema que ella y Joe Jonas grabaron como parte de la banda sonora de Camp Rock. La actuación recreó la escena final de la película, donde los personajes se reconcilian y cantan juntos, desatando la euforia de los asistentes. La canción, lanzada en 2008, formó parte del álbum Disney Channel Playlist y de la edición de lujo de Don’t Forget, disco debut de Lovato, que incluyó una versión en español titulada “Lo que soy”. También apareció en Jonas Brothers: The 3D Concert Experience.

Ambos artistas tuvieron un romance

En entrevistas pasadas, Joe Jonas explicó que la relación no prosperó, pero destacó la importancia de su amistad. “La aprecio como amiga. Ella ha estado allí cuando la necesitaba, y yo estaré ahí para ella”. Demi Lovato, quien se casó en mayo de 2025 con el músico canadiense Jutes, y Jonas, que se divorció de Sophie Turner en 2023, mostraron en el concierto la conexión que aún mantienen como amigos y colegas.

El reencuentro en Nueva Jersey no solo celebró la nostalgia de Camp Rock, sino que también resaltó la trayectoria de ambos artistas. Los Jonas Brothers, conformados por Kevin, Joe y Nick, han consolidado su carrera con giras mundiales y nuevos lanzamientos tras su regreso en 2019. Lovato, por su parte, ha destacado por su versatilidad musical y su activismo en temas de salud mental. La actuación conjunta reavivó recuerdos de la era Disney, cuando ambos eran ídolos juveniles, y generó gran interacción en redes sociales, donde los fanáticos compartieron videos y mensajes celebrando el momento.

Reavivaron la nostalgia de los fans

El reencuentro en el escenario y la interpretación conjunta de “This Is Me” no solo reavivaron la nostalgia de los fanáticos. También evidenciaron la vigencia y el impacto cultural que tiene esta canción dentro del repertorio de ambos artistas. Este evento es parte de una serie de conciertos donde los Jonas Brothers continúan consolidando su presencia en la música internacional, mientras Demi Lovato sigue fortaleciendo su carrera y vida personal.

El momento fue ampliamente comentado en redes sociales, destacando la química y el respeto profesional que mantienen. Esto ha hecho que ambos artistas mantengan la admiración de ellos y también del público que los sigue desde el 2008.

