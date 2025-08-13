COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Música

Demi Lovato revive su vínculo con los Jonas Brothers en concierto de Nueva Jersey

La cantante calificó como “sanador” su reencuentro musical con los Jonas Brothers, interpretando juntos canciones de Camp Rock por primera vez en años.
La cantante Demi Lovato junto al Joe Jonas durante el concierto en New Jersey. FOTO: ddlovato (Instagram).
Noemí Moreira

Redacción ED.

Demi Lovato volvió a compartir escenario con los Jonas Brothers el 10 de agosto de 2025 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, interpretando dos temas icónicos de la película de Disney Camp Rock. La cantante de 32 años describió la experiencia como “sanadora” y un momento significativo en su carrera y vida personal.

Durante el espectáculo, Demi Lovato y los Jonas Brothers interpretaron This Is Me y Wouldn’t Change a Thing, canciones que protagonizaron junto a Joe Jonas en la popular producción juvenil estrenada en 2008 y su secuela de 2010. La aparición no fue anunciada previamente y generó entusiasmo entre el público que asistió al concierto.

Nervios y emoción en el reencuentro

En el pódcast Chicks in the Office, Demi Lovato relató que se sintió nerviosa antes de subir al escenario, ya que era la primera vez en años que cantaba temas de Camp Rock junto a la banda. “Ojalá hubiera podido disfrutarlo un poco más, pero estaba tan concentrada en dar en el clavo con cada parte de la canción”, explicó.

La intérprete reconoció que, pese a la tensión inicial, recibir el cariño del público fue reconfortante. “Ver las reacciones simplemente me llenó el alma de calidez y amor. Fue increíble”, comentó.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato)

Invitación personal de Joe Jonas

Demi Lovato reveló que la invitación surgió de Joe Jonas, quien le propuso unirse al show solo una semana antes del evento. Joe, junto con sus hermanos Kevin y Nick, visitó a la cantante antes del concierto para conocer a su esposo y compartir tiempo juntos, un gesto que Lovato consideró “muy significativo”.

“Me agradecieron mucho por volar desde el otro lado del país para tocar con ellos. Me sentí muy apreciada. Fue un momento muy sanador para todos”, expresó la artista nominada al Grammy.

Una historia compartida desde Disney Channel

Demi Lovato interpretó a Mitchie Torres en Camp Rock y Camp Rock 2: The Final Jam, mientras que Joe Jonas dio vida a Shane Gray. La colaboración artística en estas películas consolidó la relación profesional y personal entre Lovato y los Jonas Brothers, quienes en ese periodo también compartieron giras y escenarios.

En la entrevista, Lovato señaló que la experiencia de rodar esas películas y grabar sus bandas sonoras llegó en un momento complicado de su vida, pero representó un espacio de alegría y creatividad.

Redescubriendo Camp Rock

Demi Lovato contó que recientemente volvió a ver ambas películas junto a una amiga, algo que no hacía desde hace años. “Son como álbumes de recortes para mí. No solo son proyectos en los que trabajé, sino colecciones de recuerdos que me dieron mucha vida”, dijo.

Además, mencionó que al escuchar las canciones y recordar las escenas, revivió momentos significativos de su juventud y su carrera, asociando la franquicia con una etapa de crecimiento y superación personal.

El impacto del reencuentro en 2025

La presentación en el MetLife Stadium, con capacidad para más de 80.000 personas, marcó un hito nostálgico para los seguidores de Camp Rock y para quienes han seguido la trayectoria de Demi Lovato y los Jonas Brothers. El evento no solo reunió a los artistas en el escenario, sino que también simbolizó la evolución de sus carreras y relaciones personales a lo largo de más de una década.

Con este reencuentro, Demi Lovato y los Jonas Brothers reavivaron un capítulo emblemático de la cultura pop de finales de los 2000, ofreciendo al público una experiencia cargada de emoción y recuerdos.

