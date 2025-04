Delfín SC se hunde en la Liga Pro 2025: Una crisis sin fin

La crisis de Delfín SC en la Liga Pro 2025 parece no tener fondo. La goleada 5-0 sufrida el pasado miércoles 9 de abril ante Vinotinto FC en Quito ha profundizado el mal momento del equipo mantense. Además ha dejado a los hinchas con un sabor amargo y encendiendo las alarmas sobre el futuro inmediato del club.

Con este resultado, Delfín SC suma ya cuatro derrotas en ocho partidos disputados. Un balance que los coloca como uno de los equipos más vulnerables del torneo y reaviva el fantasma de una crisis similar vivida años atrás.

El «Ídolo de Manta» ha jugado ocho encuentros en lo que va de la temporada, de los cuales ha perdido cuatro, empatado tres y ganado apenas uno. Este pobre desempeño lo ubica en la parte baja de la tabla, con solo seis punto. La derrota ante Vinotinto, expuso nuevamente las carencias defensivas y la falta de contundencia ofensiva que han caracterizado la campaña del Delfín SC en este 2025.

Para el periodista deportivo Pedro Anibal Fernández, todo empezó con la contratación de jugadores extranjeros. «La cuota foránea no funciona y por eso el equipo no rinde». Fernández también apunta a los problemas defensivos como un factor clave, destacando que los cetáceos tienen la defensa más goleada de la Liga Pro, con 15 goles encajados en ocho partidos. «Los problemas en la defensa son graves», sentencia, subrayando una estadística que no miente.

Por su parte, el periodista Carlos Arturo López coincide con Fernández sobre el bajo rendimiento de los extranjeros: «Ninguno de los extranjeros ha cumplido las expectativas esperadas». Además, López identifica otro inconveniente estructural en el equipo: el entrenador Nicolás Chietino no ha encontrado una alineación ideal. «En todos los partidos pone una alineación diferente», critica, lo que sugiere una falta de identidad táctica que se refleja en los resultados. Esta constante rotación ha impedido que el plantel encuentre estabilidad, un problema que se agrava con la mediocre contribución de los refuerzos foráneos.

Se podría ir Nicolás Chietino de Delfín SC

La afición, mientras tanto, comienza a perder la paciencia. La goleada ante Vinotinto no solo evidenció las falencias futbolísticas, sino que también puso en tela de juicio la continuidad de Nicolás Chietino al frente del banquillo.

La dirigencia, encabezada por un presidente sin experiencia destacada en la gestión deportiva y respaldada por un grupo inversionista desconocido, enfrenta crecientes cuestionamientos.

Si no hay un cambio de rumbo pronto, el riesgo de pelear el descenso podría convertirse en una realidad antes de que termine el año. Para un club que supo ser campeón y referente del fútbol ecuatoriano, el contraste con su glorioso pasado es tan evidente como preocupante.