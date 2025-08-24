Delfín SC refuerza su zaga con el regreso de Edilson Cabeza ante Orense

Delfín SC enfrentará un duelo crucial este lunes 25 de agosto ante Orense SC en el estadio 9 de Mayo de Machala, a las 19h00, por la fecha 26 de la Liga Pro. Los cetáceos llegan con una baja sensible: el volante Erick Mendoza, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, no estará disponible. Sin embargo, la buena noticia es el regreso del defensa central Edilson Cabeza, quien superó una lesión muscular que lo marginó del último partido ante El Nacional.

Cabeza, pilar defensivo, aporta solidez con un promedio de 2.3 despejes por partido y un 85% de precisión en pases, según SofaScore, fortaleciendo una zaga que ha mantenido la valla invicta en 7 de sus 22 encuentros esta temporada.

Delfín SC quiere subir en la tabla

Con 28 puntos, Delfín SC está en una posición delicada, a solo pocas unidades de la zona de cuadrangular por la permanencia en Serie A, pero también con opciones de pelear por un cupo a torneos internacionales como la Copa Sudamericana 2026.

El empate 0-0 ante Macará el 10 de agosto reflejó la fortaleza defensiva del equipo, pero también su falta de contundencia en ataque, un aspecto que el técnico Patrico Urrutia busca corregir. Con solo 18 goles en 22 partidos, según datos de la Liga Pro, los cetáceos dependen de figuras como Michael Mieles para romper su sequía ofensiva.

El retorno de Cabeza será clave para contener a un Orense que, pese a su irregularidad (38 puntos, séptimo puesto), cuenta con potentes delanteros. Delfín, que no ha perdido en sus últimos tres enfrentamientos directos ante Orense (dos victorias y un empate), confía en repetir esa racha en Machala. El cuerpo técnico ha enfocado la semana en trabajos de fuerza y potencia, además de sesiones motivacionales para levantar el ánimo de un plantel que no gana desde el 19 de julio, cuando venció 2-1 a Técnico Universitario.