COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Sin categoría

Delfín SC refuerza su zaga con el regreso de Edilson Cabeza ante Orense

Sin Erick Mendoza, los cetáceos buscan escalar desde el puesto 11 en Machala.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Edilson Cabeza, jugador de Delfín SC.
Edilson Cabeza, jugador de Delfín SC.
Edilson Cabeza, jugador de Delfín SC.
Edilson Cabeza, jugador de Delfín SC.

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Nació en Manta en 1979. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad Periodismo, en la ... Ver más

[email protected]

Delfín SC enfrentará un duelo crucial este lunes 25 de agosto ante Orense SC en el estadio 9 de Mayo de Machala, a las 19h00, por la fecha 26 de la Liga Pro. Los cetáceos llegan con una baja sensible: el volante Erick Mendoza, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, no estará disponible. Sin embargo, la buena noticia es el regreso del defensa central Edilson Cabeza, quien superó una lesión muscular que lo marginó del último partido ante El Nacional. 

Cabeza, pilar defensivo, aporta solidez con un promedio de 2.3 despejes por partido y un 85% de precisión en pases, según SofaScore, fortaleciendo una zaga que ha mantenido la valla invicta en 7 de sus 22 encuentros esta temporada.

Delfín SC quiere subir en la tabla

Con 28 puntos, Delfín  SC está en una posición delicada, a solo pocas unidades de la zona de cuadrangular por la permanencia en Serie A, pero también con opciones de pelear por un cupo a torneos internacionales como la Copa Sudamericana 2026. 

El empate 0-0 ante Macará el 10 de agosto reflejó la fortaleza defensiva del equipo, pero también su falta de contundencia en ataque, un aspecto que el técnico Patrico Urrutia busca corregir. Con solo 18 goles en 22 partidos, según datos de la Liga Pro, los cetáceos dependen de figuras como Michael Mieles para romper su sequía ofensiva.

El retorno de Cabeza será clave para contener a un Orense que, pese a su irregularidad (38 puntos, séptimo puesto), cuenta con potentes delanteros. Delfín, que no ha perdido en sus últimos tres enfrentamientos directos ante Orense (dos victorias y un empate), confía en repetir esa racha en Machala. El cuerpo técnico ha enfocado la semana en trabajos de fuerza y potencia, además de sesiones motivacionales para levantar el ánimo de un plantel que no gana desde el 19 de julio, cuando venció 2-1 a Técnico Universitario.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos hermanos pierden la vida durante un accidente de tránsito reportado en Guaranda, ellos eran de Mocache, provincia de Los Ríos

¿El estrés engorda? Mito o realidad: lo que dice la ciencia sobre sus causas

No solo es violencia: los negocios millonarios y políticos que nadie quiere ver detrás de las barras bravas

El robo de la Mona Lisa en 1911: Un audaz hurto que marcó la historia del arte

La pasión de Juan Pablo Trampuz por el periodismo y la educación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos hermanos pierden la vida durante un accidente de tránsito reportado en Guaranda, ellos eran de Mocache, provincia de Los Ríos

¿El estrés engorda? Mito o realidad: lo que dice la ciencia sobre sus causas

No solo es violencia: los negocios millonarios y políticos que nadie quiere ver detrás de las barras bravas

El robo de la Mona Lisa en 1911: Un audaz hurto que marcó la historia del arte

La pasión de Juan Pablo Trampuz por el periodismo y la educación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos hermanos pierden la vida durante un accidente de tránsito reportado en Guaranda, ellos eran de Mocache, provincia de Los Ríos

¿El estrés engorda? Mito o realidad: lo que dice la ciencia sobre sus causas

No solo es violencia: los negocios millonarios y políticos que nadie quiere ver detrás de las barras bravas

El robo de la Mona Lisa en 1911: Un audaz hurto que marcó la historia del arte

La pasión de Juan Pablo Trampuz por el periodismo y la educación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO