Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Delfín SC enfrenta una crisis en su delantera con la lesión de Erick Mendoza

El regreso de Edilson Cabeza ofrece esperanza para el duelo ante orense el lunes 25 de agosto.
Erick Mendoza, celebra uno de sus 8 goles que ha marcado este año.
Erick Mendoza, celebra uno de sus 8 goles que ha marcado este año.
Delfín SC la pasa mal, con su delantera en apuros debido a la falta de gol y la lesión de su goleador, Erick Mendoza. El mediapunta imbabureño de 23 años, es el máximo goleador del equipo con 8 tantos en 17 partidos, promediando 0.5 goles por encuentro. Su ausencia en la derrota 3-0 ante El Nacional el 16 de agosto, por una molestia física, agravó la crisis ofensiva del equipo, que no ha logrado consolidar su ataque. 

Su lesión, un esguince de tobillo, lo mantendrá fuera una semana más, aunque se espera su regreso para el crucial partido ante Libertad el 1 de septiembre en el estadio JocayLa falta de gol ha sido una constante para los cetáceos esta temporada. Con 24 tantos en 25 partidos, Delfín SC comparte con Técnico Universitario y Emelec el penúltimo lugar de la delantera menos goleadora de la Liga Pro, solo superados por Macará con 23 dianas. 

En redes sociales, hinchas han señalado que, sin Erick Mendoza, “Delfín carece de finalización”, incluso con un buen manejo de balón y jugadas a balón parado. 

Sin Erick Mendoza, pero con Edilson Cabeza

No todo son malas noticias para el equipo de Manta. El regreso del defensa central Edilson Cabeza, tras superar una lesión muscular que lo marginó del choque ante El Nacional, fortalece la zaga cetácea. Cabeza, pilar defensivo, aporta solidez con un promedio de 2.3 despejes por partido y un 85% de precisión en pases, según datos de SofaScore. 

Su retorno es clave para un Delfín que busca escalar desde el décimo primer  puesto de la tabla, con 28 puntos, en su lucha por un cupo a torneos internacionales, pero sobre todo por escapar del cuadrangular donde se juega la permanencia en la serie A.

El empate 0-0 ante Macará el 10 de agosto mostró la solidez defensiva del equipo, que no ha encajado goles en 7 de sus 22 partidos, pero también su incapacidad para definir. Los cetáceos se alistan para jugar el lunes en Machala ante el Orense. El partido será a las 19h00 y los mantenses están obligados a ganar para escalar en la tabla de posiciones.

Esta semana Delfín SC cumplió trabajos de fuerza y potencia. Además el cuerpo técnico trabaja para recuperar el ánimo de los jugadores pues quiere empezar a ganar los partidos.

