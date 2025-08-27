Delfín SC coquetea con el cuadrangular por la permanencia en la LigaPro

El Delfín SC atraviesa una temporada 2025 complicada en la LigaPro, con un rendimiento irregular que lo tiene al borde del cuadrangular por la permanencia. En 26 partidos disputados, los cetáceos suman seis victorias, diez empates y diez derrotas, lo que los ubica en el décimo segundo puesto con 28 puntos.

Esta posición los deja a solo tres puntos de Manta FC y Técnico Universitario, equipos que ocupan la zona del temido cuadrangular. La lucha por mantenerse en la máxima categoría se intensifica, y el equipo de Manta necesita resultados urgentes para evitar complicaciones.

Uno de los principales problemas del Delfín SC radica en su fragilidad defensiva. Con 40 goles encajados, poseen la tercera defensa más vencida de la LigaPro, solo superados por Manta FC (43 goles) y Mushuc Runa (45 goles). Esta debilidad ha sido constante a lo largo del año, dificultando la consolidación de resultados positivos. La falta de solidez en el fondo ha sido un lastre que el equipo no ha logrado superar, a pesar de los esfuerzos por ajustar la línea defensiva.

Delfín SC con problemas en el ataque

En el frente de ataque, los problemas son igualmente evidentes. Delfín ha anotado apenas 25 goles en la temporada, compartiendo con Macará el tercer peor registro ofensivo del torneo, solo por encima de Emelec y Técnico Universitario, ambos con 24 goles.

El goleador del equipo, Erick Mendoza, ha marcado ocho tantos, mientras que Jeremías Pérez Tica comienza a destacar con dos goles en ocho partidos. Sin embargo, la falta de contundencia en el área rival ha sido un factor determinante en los resultados negativos.

La racha actual del Delfín es alarmante: nueve partidos sin conocer la victoria, con cinco derrotas y tres empates en LigaPro, además de una caída en la Copa Ecuador ante Santo Domingo. Su último triunfo fue el 28 de junio, cuando vencieron 2-0 a Manta FC. Ahora, los cetáceos se preparan para un duelo crucial ante Libertad FC en el estadio Jocay de Manta, el lunes a las 19h00.

Este encuentro representa una oportunidad clave para romper la mala racha, pero para lograrlo, Delfín SC deberá mejorar tanto en defensa como en ataque. La afición espera que el equipo muestre reacción y sume tres puntos vitales para alejarse de la zona de peligro.