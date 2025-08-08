COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Delfín SC coquetea con el cuadrangular del descenso

El equipo manabita buscará puntos vitales ante Macará en Ambato.
•‎

El entrenador, Patricio Urrutia está dirigiendo un entrenamiento de Delfín SC.
Gonzalo López Mero

Redacción ED.

A falta de siete fechas para concluir la primera fase de la Liga Pro, Delfín SC se encuentra en una situación crítica. Está rozando el temido cuadrangular de descenso. Con 27 puntos, los cetáceos ocupan el décimo puesto en la tabla, a solo cuatro unidades de Macará (23), que marca la zona de peligro. Si el torneo terminara hoy, Macará, Manta (23), Técnico Universitario (22) y Mushuc Runa (17) disputarían el cuadrangular para evitar el descenso a la Serie B, una instancia que Delfín SC lucha por esquivar. 

Con 21 puntos en juego, los manabitas necesitan sumar urgentemente para escalar posiciones y asegurar su permanencia en la máxima categoría. El panorama de los cetáceos es preocupante, ya que acumula seis partidos sin victorias. Su último triunfo fue el 28 de junio de 2025, cuando derrotaron 2-0 a Manta FC.

Desde entonces, el equipo ha registrado tres derrotas ante Liga de Quito (4-0), Aucas (2-1) y Barcelona SC (1-0), y dos empates: 1-1 frente a Deportivo Cuenca y un vibrante 3-3 contra Vinotinto. Este último resultado, aunque mostró garra, no fue suficiente para romper la racha negativa, dejando a los mantenses estancados en la tabla.

Ricardo Phillips demanda a Delfín SC ante la FIFA por deudas impagas

Delfín SC tiene problemas defensivos

El rendimiento defensivo de Delfín SC es uno de los puntos más débiles en esta temporada. En 23 partidos disputados, han encajado 34 goles, colocándolos entre los equipos más goleados de la Liga Pro. Esta fragilidad defensiva ha sido un factor clave en su irregular campaña, con solo 6 victorias, 9 empates y 8 derrotas. La falta de solidez en el fondo complica sus aspiraciones de alejarse de la zona baja y pone presión sobre el técnico para ajustar la estrategia en las fechas restantes.

El próximo desafío de Delfín SC será crucial: enfrentarán a Macará este domingo a las 15h30 en el Estadio Bellavista de Ambato, un duelo clave ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Macará, que también atraviesa un momento complicado tras un empate reciente, buscará aprovechar su localía para sumar puntos vitales. 

Sin embargo, Delfín no puede permitirse tropiezos Este partido será un punto de inflexión: una victoria podría darles un respiro en la tabla, mientras que una derrota los acercaría peligrosamente al cuadrangular de descenso.

