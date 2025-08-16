COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Delfín cae 0-3 frente a El Nacional y se complica en el campeonato

El Nacional derrota 3-0 a Delfín en el estadio Jocay, con goles de Reasco, Bedoya y Branda, y se aleja de la zona de descenso.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Goleada en el Jocay: El Nacional se impone y hunde más a Delfín
Goleada en el Jocay: El Nacional se impone y hunde más a Delfín
Goleada en el Jocay: El Nacional se impone y hunde más a Delfín
Goleada en el Jocay: El Nacional se impone y hunde más a Delfín

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

El Nacional venció 3-0 a Delfín la tarde noche de este viernes en el estadio Jocay de Manta, en un partido correspondiente al campeonato ecuatoriano de fútbol. Los goles de Djorkaeff Reasco, Anthony Bedoya y Vilington Branda dieron el triunfo al conjunto militar, que logra un respiro en su lucha por evitar el descenso.

Delfín recibe a El Nacional

Durante la primera mitad, el encuentro se caracterizó por el juego friccionado y las constantes interrupciones. Sin embargo, El Nacional encontró la fórmula para adelantarse gracias a la eficacia en el área rival.

A los 13 minutos, Djorkaeff Reasco abrió el marcador desde el punto penal. Poco después, a los 27 minutos, Anthony Bedoya amplió la ventaja con un remate que sorprendió a la defensa manabita. Estos dos golpes en un lapso de 14 minutos dejaron sin reacción a Delfín.

La falta de claridad ofensiva de los locales se combinó con un planteamiento ordenado de El Nacional, que supo aprovechar cada error de su rival.

Control y cierre del partido

En la segunda mitad, el juego se ajustó al plan del equipo visitante. Delfín intentó generar ocasiones de peligro, pero la defensa militar respondió con solidez y el arquero David Cabezas mantuvo su arco en cero.

La desesperación se hizo evidente en el conjunto cetáceo, que no encontró variantes para inquietar a la zaga rival. Mientras tanto, El Nacional apostó por el contragolpe y, en una de esas jugadas, Vilington Branda sentenció el 3-0 definitivo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Ever Hugo Almeida suma tres puntos valiosos que le permiten alejarse de la zona roja y complicar aún más la situación de Delfín.

La tabla de posiciones

El triunfo permite a El Nacional mejorar su ubicación en la tabla acumulada y tomar distancia de los equipos comprometidos con el descenso. El club capitalino logra un triunfo de seis puntos, al tratarse de un rival directo en la lucha por la permanencia.

Por su parte, Delfín, bajo la dirección técnica de Patricio Urrutia, atraviesa un momento difícil. La derrota en condición de local lo deja en una situación comprometida, aumentando la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico.

En lo que resta del campeonato, ambos equipos deberán sumar puntos de manera urgente: El Nacional para asegurar su permanencia y Delfín para evitar complicaciones mayores en la recta final del torneo.

El Nacional se lleva una victoria categórica del Jocay, 3-0 sobre Delfín, y da un paso importante en su lucha por la permanencia en la Serie A. Delfín, en cambio, suma un nuevo revés que lo deja en una posición delicada en la tabla.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín cae 0-3 frente a El Nacional y se complica en el campeonato

Un asteroide del tamaño de un autobús se acerca a la Tierra: ¿hay peligro?

Contrato para instalar las tuberías de agua a las casas en seis parroquias, asciende a USD 15 millones

¿Cuándo juegan los equipos de Willian Pacho, Kendry Páez y Jhoanner Chávez en el fútbol francés?

Exministro Henry Cucalón: “Las leyes del gobierno se convirtieron en un chaulafán”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín cae 0-3 frente a El Nacional y se complica en el campeonato

Un asteroide del tamaño de un autobús se acerca a la Tierra: ¿hay peligro?

Contrato para instalar las tuberías de agua a las casas en seis parroquias, asciende a USD 15 millones

¿Cuándo juegan los equipos de Willian Pacho, Kendry Páez y Jhoanner Chávez en el fútbol francés?

Exministro Henry Cucalón: “Las leyes del gobierno se convirtieron en un chaulafán”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un asteroide del tamaño de un autobús se acerca a la Tierra: ¿hay peligro?

Contrato para instalar las tuberías de agua a las casas en seis parroquias, asciende a USD 15 millones

¿Cuándo juegan los equipos de Willian Pacho, Kendry Páez y Jhoanner Chávez en el fútbol francés?

Exministro Henry Cucalón: “Las leyes del gobierno se convirtieron en un chaulafán”

Viaje frustrado: así una pareja española quedó varada en el aeropuerto por confiar en ChatGPT

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO