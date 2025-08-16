Delfín cae 0-3 frente a El Nacional y se complica en el campeonato

El Nacional venció 3-0 a Delfín la tarde noche de este viernes en el estadio Jocay de Manta, en un partido correspondiente al campeonato ecuatoriano de fútbol. Los goles de Djorkaeff Reasco, Anthony Bedoya y Vilington Branda dieron el triunfo al conjunto militar, que logra un respiro en su lucha por evitar el descenso.

Delfín recibe a El Nacional

Durante la primera mitad, el encuentro se caracterizó por el juego friccionado y las constantes interrupciones. Sin embargo, El Nacional encontró la fórmula para adelantarse gracias a la eficacia en el área rival.

A los 13 minutos, Djorkaeff Reasco abrió el marcador desde el punto penal. Poco después, a los 27 minutos, Anthony Bedoya amplió la ventaja con un remate que sorprendió a la defensa manabita. Estos dos golpes en un lapso de 14 minutos dejaron sin reacción a Delfín.

La falta de claridad ofensiva de los locales se combinó con un planteamiento ordenado de El Nacional, que supo aprovechar cada error de su rival.

Control y cierre del partido

En la segunda mitad, el juego se ajustó al plan del equipo visitante. Delfín intentó generar ocasiones de peligro, pero la defensa militar respondió con solidez y el arquero David Cabezas mantuvo su arco en cero.

La desesperación se hizo evidente en el conjunto cetáceo, que no encontró variantes para inquietar a la zaga rival. Mientras tanto, El Nacional apostó por el contragolpe y, en una de esas jugadas, Vilington Branda sentenció el 3-0 definitivo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Ever Hugo Almeida suma tres puntos valiosos que le permiten alejarse de la zona roja y complicar aún más la situación de Delfín.

La tabla de posiciones

El triunfo permite a El Nacional mejorar su ubicación en la tabla acumulada y tomar distancia de los equipos comprometidos con el descenso. El club capitalino logra un triunfo de seis puntos, al tratarse de un rival directo en la lucha por la permanencia.

Por su parte, Delfín, bajo la dirección técnica de Patricio Urrutia, atraviesa un momento difícil. La derrota en condición de local lo deja en una situación comprometida, aumentando la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico.

En lo que resta del campeonato, ambos equipos deberán sumar puntos de manera urgente: El Nacional para asegurar su permanencia y Delfín para evitar complicaciones mayores en la recta final del torneo.

El Nacional se lleva una victoria categórica del Jocay, 3-0 sobre Delfín, y da un paso importante en su lucha por la permanencia en la Serie A. Delfín, en cambio, suma un nuevo revés que lo deja en una posición delicada en la tabla.