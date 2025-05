Definidos los clasificados a octavos de final en Libertadores y Sudamericana

Ya están definidos los 16 clubes clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, incluyendo a Liga de Quito, y los ocho equipos que jugarán los playoffs de la Copa Sudamericana, para definir los cruces eliminatorios.

Clasificados a Octavos de Libertadores

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, que finalizó el 29 de mayo, definió a los 16 clubes que avanzaron a los octavos de final. Los equipos clasificados son: Palmeiras (BRA), São Paulo (BRA) con Robert Arboleda, Racing (ARG), River Plate (ARG), Estudiantes (ARG), Vélez Sarsfield (ARG), Internacional (BRA) con Enner Valencia, Liga de Quito (ECU), Botafogo (BRA), Peñarol (URU), Flamengo (BRA) con Gonzalo Plata, Atlético Nacional (COL) con Billy Arce, Libertad (PAR), Fortaleza (BRA), Universitario (PER) con Jairo Vélez y José Carabalí, y Cerro Porteño (PAR), según Infobae and CONMEBOL announcements.

Playoffs de Sudamericana

En la Copa Sudamericana 2025, ocho clubes avanzaron directamente a los octavos de final: Universidad Católica (ECU), Mushuc Runa (ECU), Lanús (ARG), Huracán (ARG), Independiente (ARG), Godoy Cruz (ARG), Fluminense (BRA), y Cienciano (PER) con Carlos Garcés. Además, ocho equipos provenientes de la tercera posición en los grupos de Libertadores disputarán los playoffs de octavos: Universidad de Chile (CHI), Independiente del Valle (ECU), Central Córdoba (ARG), Alianza Lima (PER) con Eryc Castillo and Fernando Gaibor, Atlético Bucaramanga (COL), Bahía (BRA), Bolívar (BOL), and San Antonio Bulo Bulo (BOL), according to Marca and CONMEBOL.

Sorteo y Calendario

El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y los playoffs de la Copa Sudamericana está programado para el 2 de junio de 2025 a las 10:00 (hora de Paraguay) en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay. El evento será transmitido en vivo por el canal de YouTube de la CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana, según el sitio oficial de la confederación. Los playoffs de la Sudamericana se jugarán entre el 15 y 24 de julio, mientras que los octavos de final de ambas competiciones están programados del 12 al 21 de agosto, según CONMEBOL.

Formato de los Cruces

En la Copa Libertadores, los equipos clasificados como primeros de grupo (Bolillero 1) enfrentarán a los segundos (Bolillero 2), con los mejores rankeados cerrando como locales, según el ranking CONMEBOL al 16 de diciembre de 2024. Los cruces se definirán por sorteo, permitiendo enfrentamientos entre equipos del mismo país. En la Copa Sudamericana, los primeros de los grupos enfrentarán a los ganadores de los playoffs, con localía determinada por el rendimiento en la fase de grupos, según CONMEBOL regulations.

Las finales de las competencias

La Copa Libertadores 2025, en su 66ª edición, culminará con la final el 29 de noviembre en Lima, Perú, ofreciendo al campeón un cupo en la Copa Intercontinental 2025, la Recopa Sudamericana 2026, y el Mundial de Clubes 2029. La Copa Sudamericana, por su parte, garantiza al campeón un lugar en la Recopa Sudamericana 2026 y la Copa Libertadores 2026. La final se jugará el 22 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Los terceros de Libertadores buscan mantenerse en competencia internacional a través de los playoffs de Sudamericana, un formato que fomenta la competitividad.

Participación Ecuatoriana

Liga de Quito, con una destacada campaña en el Grupo C junto a Flamengo y Central Córdoba, aseguró su pase a los octavos con 8 puntos. Universidad Católica y Mushuc Runa lideraron sus grupos en la Sudamericana, mientras que Independiente del Valle competirá en los playoffs tras quedar tercero en el Grupo B.

Jugadores ecuatorianos como Enner Valencia, Gonzalo Plata, Billy Arce, Jairo Vélez, José Carabalí, Eryc Castillo, y Fernando Gaibor destacan en esta fase, representando a Ecuador en clubes extranjeros.