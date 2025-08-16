Decreto de Daniel Noboa: Feriados el 18 de agosto en Santa Elena y el 20 de agosto en Loja

El viernes 15 de agosto de 2025, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó feriados para las provincias de Santa Elena y Loja. Estos días de descanso se otorgan por eventos conmemorativos, lo que implica la suspensión de la jornada laboral en los sectores público y privado.

Las fechas son el lunes 18 de agosto para Santa Elena y el miércoles 20 de agosto para Loja, después de las festividades por el Primer Grito de Independencia. Esta medida busca honrar tradiciones locales y eventos históricos relevantes.

Feriado por aniversario en Santa Elena

El decreto presidencial suspende la jornada de trabajo el lunes 18 de agosto en la provincia de Santa Elena. La decisión se toma para conmemorar los 498 años del descubrimiento de esta localidad peninsular. Este evento es significativo para la región.

La suspensión de la jornada de trabajo afecta a empleados públicos y privados, que podrán acogerse a la disposición. Es importante recordar que el sector público recuperará estas horas con una hora adicional en días laborables posteriores.

El sector privado también puede aplicar la disposición según sus políticas internas. La medida garantiza la continuidad de servicios básicos, tales como la provisión de agua, electricidad, salud, y servicios bancarios.

Las autoridades de las instituciones públicas deben asegurar que se mantenga el personal mínimo para atender a la ciudadanía. Este decreto forma parte de la gestión presidencial para reconocer la importancia de las fechas cívicas.

Suspensión laboral por romería en Loja

En la provincia de Loja, la jornada laboral se suspende el miércoles 20 de agosto. El motivo es la tradicional romería de la Virgen de El Cisne. Esta festividad religiosa atrae a miles de peregrinos. El decreto del presidente Daniel Noboa permite a los lojanos participar en la celebración. Al igual que en Santa Elena, la medida aplica para ambos sectores.

La jornada laboral suspendida deberá ser recuperada en el sector público. Los trabajadores tendrán una hora adicional durante los siguientes días laborables. El decreto subraya la necesidad de mantener la provisión de servicios públicos esenciales. Se garantiza el funcionamiento de hospitales, estaciones de bomberos, y terminales.

Esto asegura que la celebración no afecte la vida diaria de los ciudadanos. La suspensión laboral es un acto de reconocimiento a la tradición.

Recuperación de la lornada laboral

El decreto especifica que la jornada de trabajo suspendida deberá ser recuperada en el sector público. La recuperación será con una hora adicional en días laborables subsiguientes. En el sector privado, la disposición es opcional. Las empresas pueden acogerse a lo establecido o negociar un acuerdo diferente con sus trabajadores.

La medida del presidente Daniel Noboa busca equilibrar la celebración con la continuidad de las actividades económicas. Los servicios públicos esenciales como el agua potable, la electricidad, la salud y los servicios bancarios se mantendrán. Las máximas autoridades de las instituciones públicas están obligadas a disponer de personal mínimo para atender las demandas. La decisión fue comunicada mediante decretos presidenciales.