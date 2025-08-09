De película: ladrones disfrazados de mujer son capturados en pleno robo en una joyería de Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona detuvo a dos hombres de 27 y 35 años que intentaban huir de una joyería en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, donde presuntamente cometían un robo con intimidación disfrazados con pelucas, pechos falsos y maquillaje para dificultar su identificación. Ambos detenidos suman nueve antecedentes policiales y fueron puestos a disposición judicial, según informó el Ayuntamiento de Barcelona este sábado.

Estaban disfrazados

El incidente se produjo luego de que el servicio de emergencias 112 recibiera una llamada alertando sobre un robo violento en curso en una joyería del exclusivo distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Dotaciones de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Esquadra acudieron al lugar, donde sorprendieron a los sospechosos en pleno intento de huida.

A pesar de que los hombres intentaron resistirse al arresto, lanzando objetos, joyas y dinero contra los agentes, ambos fueron reducidos y detenidos en el sitio. El valor de los objetos que presuntamente intentaban sustraer supera los 300.000 euros (349.000 dólares), según estimaciones preliminares de las autoridades.

Los detenidos portaban disfraces cuidadosamente elaborados, incluyendo maquillaje facial, pelucas y prótesis de pechos, con el objetivo de alterar su apariencia física y dificultar su posterior reconocimiento.

Antecedentes y proceso judicial

Los dos individuos detenidos acumulan un total de nueve antecedentes policiales relacionados con delitos similares, según confirmaron fuentes oficiales. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales y, posteriormente, puestos a disposición judicial el jueves 7 de agosto. Las investigaciones continúan para esclarecer si están vinculados a otros robos recientes ocurridos en la ciudad bajo métodos similares de disfraz.

El caso ha sido tramitado como un robo con intimidación agravado por la violencia ejercida contra los agentes en el momento de la detención. La Fiscalía solicitará medidas cautelares mientras se desarrolla la instrucción del caso.

Seguridad urbana y respuesta policial

El Ayuntamiento de Barcelona destacó la rápida coordinación entre los cuerpos policiales como un factor clave para evitar el robo y lograr la detención de los implicados. El suceso ocurre en medio de un contexto en el que las autoridades locales buscan reforzar la seguridad en zonas comerciales de alto valor, como Sarrià-Sant Gervasi, especialmente durante la temporada turística.

La policía ha instado a comerciantes y ciudadanos a reportar de inmediato cualquier comportamiento sospechoso, y ha recordado que se mantienen activos los patrullajes preventivos en distritos estratégicos de la ciudad.