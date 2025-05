De la realidad al cine: La trágica odisea de Christopher McCandless en la naturaleza

En abril de 1992, Christopher McCandless, un joven de 24 años, llegó a Fairbanks, Alaska, con un sueño que ardía en su interior: vivir en completa libertad, lejos de las ataduras de la sociedad. Había sido un estudiante brillante, graduado con honores en historia y antropología en la Universidad Emory. Pero en lugar de abrazar un futuro convencional, donó sus ahorros, rompió todo contacto con su familia y se lanzó a una odisea que lo llevaría a un trágico final en un autobús abandonado en el remoto Stampede Trail.

Su historia, inmortalizada por Jon Krakauer en Hacia rutas salvajes y adaptada al cine en 2007, es un relato de idealismo desenfrenado, errores fatales y una búsqueda incansable por la autenticidad. McCandless, nacido en California y criado en Annandale, Virginia, siempre tuvo un espíritu inquieto. En su adolescencia fue un atleta destacado, un héroe deportivo en la secundaria y un estudiante excepcional. Sin embargo, algo en él rechazaba el camino trazado por la sociedad.

Christopher McCandless y su viaje

En 1990, tras graduarse, abandonó su carro en Arizona, dañado por una inundación, y comenzó a vagar por el oeste de Estados Unidos. Viajó en trenes de carga, hizo autostop y trabajó en empleos temporales: un elevador de granos en Carthage, Dakota del Sur, un McDonald’s en Bullhead City, Arizona. En el otoño de ese año, remó por el río Colorado hasta México en una canoa, una hazaña que reflejaba su audacia y su desprecio por las normas.

Pero su mirada estaba fija en Alaska, un lugar que representaba el último desafío, un lienzo en blanco donde probar su capacidad de sobrevivir en la naturaleza más pura. El 25 de abril de 1992, McCandless llegó a Fairbanks. Tres días después, un conductor lo dejó en el inicio del Stampede Trail, una ruta inhóspita que serpentea hacia el corazón salvaje de Alaska. Su equipo era alarmantemente escaso: 4,5 kg de arroz, un rifle calibre .22, algunos libros y, notablemente, ningún mapa adecuado.

Planeaba caminar hasta el mar de Bering, pero la dureza del entorno lo obligó a refugiarse en un autobús abandonado de los años 40, conocido hoy como el “autobús mágico”. Allí, en ese armazón oxidado, McCandless estableció su hogar improvisado, cazando pequeños animales como ardillas y pájaros, y recolectando bayas para subsistir.

Las condiciones extremas

Durante 116 días, demostró un ingenio admirable para sobrevivir en condiciones extremas. Sin embargo, sus errores fueron acumulándose. Subestimó la brutalidad del clima y el terreno de Alaska, confió en un manual de flora que no advertía sobre los peligros de ciertas plantas y no llevó equipo esencial, como un mapa topográfico o una brújula confiable. En un momento de aparente triunfo, cazó un alce, pero no pudo conservar la carne, que se descompuso rápidamente. Este fallo fue un golpe devastador para su ya precaria dieta.

En julio de 1992, McCandless decidió regresar a la civilización, pero el río Teklanika, crecido por el deshielo, se convirtió en una barrera infranqueable. Atrapado en el lado equivocado del río, su cuerpo comenzó a debilitarse. A mediados de agosto, pesando apenas 30,4 kg, sucumbió a la inanición. Su cuerpo fue encontrado el 6 de septiembre por cazadores, dentro de su bolsa de dormir, en el interior del autobús.

En la puerta del vehículo, una nota desesperada escrita el 12 de agosto suplicaba ayuda: “S.O.S., necesito que me ayuden. Estoy herido, moribundo y demasiado débil para salir de aquí a pie. Estoy completamente solo. No es una broma. Por Dios, le pido que se quede para salvarme”. Ese mismo día, arrancó una página de Educación de un hombre errante de Louis L’Amour y escribió sus últimas palabras: “He tenido una vida feliz y doy gracias al Señor. Adiós, bendiciones a todos”.

La causa oficial de su muerte fue inanición, pero McCandless creía que las semillas de papa silvestre (Hedysarum alpinum) lo habían envenenado. Estudios posteriores sugirieron que la L-canavanina, un aminoácido tóxico presente en las semillas, pudo haber contribuido a su debilitamiento, aunque la controversia persiste entre expertos. Más allá de la causa exacta, su falta de preparación y decisiones imprudentes sellaron su destino.

Un libro y una película

La historia de McCandless, publicada en 1996 y llevada al cine en 2007, convirtió el “autobús mágico” en un lugar de peregrinación para aventureros y soñadores. Sin embargo, el romanticismo de su historia tuvo un costo: varios visitantes quedaron atrapados en el mismo río Teklanika, y dos murieron en 2010 y 2019 intentando llegar al autobús. En 2020, las autoridades retiraron el vehículo, trasladándolo al Museo del Norte en Fairbanks para evitar más tragedias.

McCandless sigue siendo un símbolo ambivalente: para algunos, un héroe que vivió según sus ideales; para otros, un imprudente que subestimó los peligros de la naturaleza. Su diario, escrito en las páginas de un libro, es un testimonio de su pasión por la libertad y del precio que pagó por ella.