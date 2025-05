De la prisión al éxito musical: Sebastián Yatra compartió su experiencia tras las rejas

El reconocido cantante colombiano Sebastián Yatra sorprendió recientemente al confesar una experiencia juvenil en prisión. El artista, en una conversación reveladora, compartió detalles íntimos sobre este momento de su vida.

Durante su participación en el programa español El Hormiguero, el intérprete explicó su detención. Yatra estuvo preso por un par de horas en una cárcel de Florida, Estados Unidos, cuando apenas tenía 18 años , por una locura que realizó.

La anécdota inolvidable de Sebastián Yatra en prisión

Todo ocurrió por saltar de un balcón: “Salí por un balcón corriendo y andaba saltando balcones y me metieron a la cárcel cuando tenía 18 años. No les recomiendo saltar balcones”, dijo Sebastián Yatra, quien promociona su nuevo disco Milagro.

El artista guardó prisión junto con un amigo y las autoridades los encerraron en celdas separadas. “Fue como una típica película gringa porque fue en Estados Unidos. Estaba yo vestido así de encarcelado y entré así a mi celda muerto del susto. Veo que hay un mancito (un sujeto) ahí y entro con cuidado de no hacer ruido, subo a mi litera y me acuesto a mirar el techo cuando escucho: ‘why are you here?’ y le conté mi historia y él la suya, que estuvo fuerte y nos hicimos amigos”, compartió el artista.

Aunque Sebastián Yatra no permaneció mucho tiempo en prisión, solo 27 horas, considera la experiencia difícil. “Estuvo difícil, la pasé mal, pero celebré mucho cuando salí. Una experiencia interesante de vida y me hizo valorar mucho la libertad”, afirmó el cantante.

Sobre el nuevo disco de la estrella colombiana

La nueva producción discográfica de Sebastián Yatra, «Milagro», contiene 17 canciones, donde el colombiano desnuda su alma. Además, presenta un sincero viaje emocional del artista, donde desnuda su corazón.

“Yo naturalmente voy mucho hacia la guitarra en las producciones pop, y en este disco hay muchas guitarras, muchas canciones que solo necesitan eso para que el corazón se escuche”, indicó Sebastián Yatra comparte sobre su nuevo álbum.