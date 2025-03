Compártelo con tus amigos:

¡Prepárate para el ritmo de la moda! Johann Vera, el talento ecuatoriano, lanza Like It Duro, su marca de ropa interior que promete estilo, comodidad y un toque musical irresistible.

El viernes 7 de marzo de 2025, Johann Vera, el cantante y actor ecuatoriano que nos ha hecho cantar y suspirar, sorprendió a sus fans al lanzar Like It Duro, que en español significa “me gusta duro”, su nueva marca de ropa interior. Esto con la idea de revolucionar cómo los hombres viven su día a día con prendas cómodas y auténticas.

Johann Vera no se queda quieto. El artista de 28 años, conocido por éxitos como “Donde Nací” y su paso por programas como La Banda, ahora se mete al mundo de la moda con Like It Duro. Según contó en Instagram, esta colección es más que ropa interior: es una extensión de su arte. “Quiero redefinir la masculinidad y cambiar lo que venimos usando sin perder comodidad”, escribió en un post que ya suma miles de likes.

La primera colección, lanzada el 7 de marzo, está disponible en la web oficial de la marca. Cuenta con seis piezas, incluyendo briefs (calzoncillos cortos), boxer, tank tops y un top de mangas largas translúcido que se puede usar como interior o prenda exterior. Los precios de van desde los $ 38 a $ 62.

Johann Vera pasa de la tarima a tu clóset

El lanzamiento llegó con todo: una sesión de fotos en Instagram donde Johann modela las piezas, que ya tiene a sus seguidores con grandes expectativas. “Que te sientas bien siendo el hombre que eres”, dice en el post, y la idea parece calar. La marca promete calidad y un estilo que va con la personalidad del cantante: fresco, atrevido y sin complicaciones.

Por ahora, la colección está dando de qué hablar en Ecuador y más allá. La página de Like It Duro invita a “chismosear” las prendas, y los fans ya piden más colores y tallas. Con su talento para conectar con la gente, Johann Vera podría convertir esta aventura en otro éxito rotundo .

Johann Vera no es el primero en dar este salto. Artistas como Rihanna con Savage x Fenty o Justin Bieber con Drew House ya han llevado su estilo a la moda, y ahora el ecuatoriano sigue el camino. Nacido en Guayaquil, Vera ha construido una carrera sólida desde los 10 años, cuando participó en Factor X en Colombia, hasta ganar la Gaviota de Plata en Viña del Mar 2020.

Con Like It Duro, busca que los hombres se sientan seguros y fieles a sí mismos, algo que conecta directo con el mensaje de sus canciones. ¿Te animas a probarla? ¡El ritmo de la moda ya está sonando!

Kerlley Ponce