De la calle a lo transnacional: La anatomía de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo

¿Qué diferencia a la Yakuza de Japón de una simple banda callejera, o al Cártel de Sinaloa de una pandilla de barrio? La respuesta no está en el tamaño de sus delitos, sino en la sofisticación de su sistema. Las organizaciones criminales más peligrosas del mundo no son agrupaciones improvisadas, sino entidades con una clara estructura, jerarquía y vocación de permanencia en el tiempo. Comprender esta diferencia es fundamental para desentrañar el verdadero poder de estos imperios ilícitos.