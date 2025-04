De fan a estrella: Yuridia cumplió su sueño de cantar con ‘El Potrillo’

Desde hace años que Yuridia es una fanática de Alejandro Fernández, y soñaba con juntar sus voces, ahora, con el tema “Un Bendito Día”, ese deseo se hizo realidad. La cantante ha contado a detalle en una entrevista con Hola! México como fue colaborar con su ídolo musical. «Se cumplió el sueño 20 años después, porque lo grabé el año pasado. No lo podía creer», confesó, y no podemos culparla: ¿Quién no ha cantado Mátalas a todo pulmón?

Según contó, la conexión fluyó desde el primer “hola”. Grabaron en un estudio en Guadalajara a finales de 2024, y el video salió en febrero de este año. El resultado es una balada ranchera que mezcla su estilo emotivo con el toque único de ‘El Potrillo’. Y por supuesto que este gran tema no podía quedar fuera del nuevo álbum de Yuridia ‘Sin Llorar’.

En un ámbito más personal, Yuridia contó cómo fue el momento cuando lo conoció, revelando que su lado fanático quiso salir a flote pero supo mantener la compostura, o al menos durante su presencia… “Yo me quería hacer la normal, yo me quería hacer la que: ‘Esto me pasa todos los días, claro, Alejandro, somos cuates’, pero cuando se fue yo estaba derretida, yo decía: ‘Mi novio, mi novio Alejandro Fernández’”, dijo Yuridia.

Yuridia confiesa que ‘El Potrillo’ la hechizó

Pero eso no es todo, Yuridia confesó que ‘El Potrillo’ es todo lo que ella había imaginado, y que eso causó un hechizo en ella. “Estoy muy feliz, estoy muy contenta de haberlo conocido porque te juro que él me hechizó, muy pocas veces me pasa eso que se siente esa euforia con alguien que admiras y que cuando lo conoces, aparte, es todo lo que esperaba».

Yuridia lleva años siendo una reina del desamor con temas como Ángel. Pero este dueto con Alejandro, lanzado el 6 de febrero de 2025, es su trofeo personal. “Fue como cerrar un capítulo de mi vida de fan”, admitió. La grabación fue un sube y baja de emociones: risas, nervios y hasta alguna lágrima de felicidad.

En la farándula mexicana, estos cruces son dinamita. Alejandro Fernández ha colaborado con gigantes como Beyoncé y Morat, mientras Yuridia ha brillado con Ángela Aguilar en Qué Agonía. Este dueto sigue la onda de unir leyendas con nuevas voces, y con el toque ranchero, apunta a ser un hitazo. Un Bendito Día ya suena a clásico.